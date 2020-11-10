5 filmes sobre xadrez para quem gostou de 'O Gambito da Rainha'

Filmes sobre xadrez para quem gostou do "Gambito da Rainha" Crédito: Reprodução/YouTube FilmIsNow/Zero Media/Montagem A GAZETA

Baseado em um livro homônimo de Walter Travis, publicado em 1983, o "Gambito da Rainha", que não sai do top 10 da Netflix desde que foi lançada, é a minissérie que anda fazendo o maior sucesso entre os fanáticos por streaming. A história - que não é real, como muita gente pensa - fala do cenário dos anos 60 explorando as perspectivas da época dos Estados Unidos e União Soviética.

A narrativa ilustra as tensões dos dois blocos econômicos fazendo um paralelo com um campo de xadrez. No jogo, os espectadores acompanham a evolução da jovem Beth Harmon, grande heroína dos capítulos da série. A menina é uma órfã que, ao ganhar um tabuleiro que pertencia à sua mãe, descobre um verdadeiro talento para as jogadas de paciência e tática.

Série "O Gambito da Rainha", da Netflix Crédito: KEN WORONER/NETFLIX

Ao longos dos episódios, a protagonista enfrenta outras grandes estrelas do xadrez da época. Jogadores da atualidade, que se manifestaram sobre a série na internet, admitiram que as partidas são as que, até hoje, mais se aproximam da realidade.

Só que antes desse sucesso todo desta temporada outras produções cinematográficas exibiram o poder do xadrez ao longo dos anos, como em "Rainha de Katwe", filme de 2016. Em pouco mais de 2h de duração, o longa mostra a história de Phiona Mutesi, uma jovem de Uganda que faz de tudo para se tornar a maior xadrezista do mundo.

Em "O Dono do Jogo", de 2014, algo parecido também já havia sido retratado. Neste outro filme, Boris Spassky vê o adversário dos tabuleiros Bobby Fischer surgir como grande promessa mundial e luta para enfrentá-lo em competição internacional, em 1972, na capital da Islândia.

O Divirta-se separou essas duas e outras três produções sobre o tema para você maratonar. Confira!

LANCES INOCENTES (1993)

O filme de 1993 mostra a história de pais de um menino prodígio que não sabem mais como ajudar o herdeiro a desenvolver suas habilidades no xadrez. Josh Waitzkin, que na trama tem sete anos de idade, também é privado de uma infância normal, como as dos outros garotos, e toda a dificuldade da vida do menino é paralelizada com os desafios que são lançados pelas partidas.

RAINHA DE KATWE (2016)

O longa de 2016 narra a história de Phiona Mutesi, uma mulher de Uganda que faz de tudo para ser a melhor jogadora de xadrez do mundo. Na trama, a jovem é órfã de pai e vive em uma zona bastante pobre, mas usa sua expertise nos tabuleiros para virar o jogo e vencer na vida.

O DONO DO JOGO (2014)

Em 1972, o mundo viu Boris Spassky ter que enfrentar um jovem que surgia na eminência de se tornar o maior figurão do xadrez internacional. No Campeonato Mundial daquele ano, os dois se enfrentam e é justamente esse o episódio alto do filme de 2014. A história constrói a personalidade desses dois personagens centrais (o segundo é Bobby Fischer) e, em seguida, entrega os movimentos que eles vão tomando na vida profissional para derrotar um ao outro.

FORA DE CONTROLE (1984)

Tudo começa com um importante campeonato de xadrez em Genebra e dois dos maiores mestres soviéticos disputam o título de melhor jogador do mundo. Um deles é um lituano exilado, Pavius Fromm, que enfrenta o judeu Akiva Liebskird na luta pela vitória. A narrativa de 1984 joga o tempo todo com essas características étnicas dos personagens e as decisões que eles vão tomando no tabuleiro dialogam diretamente com a época em que eles estão se enfrentando e o que isso representa nas entrelinhas.

XEQUE-MATE (2009)