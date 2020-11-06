10 filmes e séries para entender as eleições americanas

Barack Obama, Abraham Lincoln e George Bush: ex-presidentes norte-americanos são personagens centrais de filmes e séries sobre eleições norte-americanas Crédito: Reprodução/YouTube Magnolia Pictures/20th Century/HBO/Montagem A GAZETA

Correção Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que o título da série West Wing no Brasil é "Todos os homens do presidente". O nome correto, na verdade, é "Nos bastidores do Poder". A informação foi corrigida.

Na web não se fala em outra coisa que não sobre a eleição norte-americana, que está às vias de ser finalizada ainda nesta sexta (6) . Mas como a arte copia a vida (e vice-versa), as superproduções hollywoodianas já se encarregaram de ilustrar o cenário de um pleito concorrido em algumas ocasiões passadas.

Filmes e séries sobre a história das corridas presidenciais dos Estados Unidos e bastidores de grandes figuras políticas acabam voltando à voga sempre que discussões da natureza retornam à boca do povo, como agora.

Esses curtas e longas, inclusive, se aproveitaram muito do maior engajamento político da população em geral para garantir audiência nos últimos tempos, como é o caso de House of Cards . Assim que foi ao ar pela Netflix , não tinha uma pessoa que não tinha pelo menos ouvido falar sobre as personagens da trama. A história mostra como age um congressista americano que não mede esforços para conquistar o Salão Oval em um pano de fundo refleto de ganância, jogo político e luxúria.

Outra trama que entrega os bastidores da política americana é Scandal , disponível na Globoplay . Em sete temporadas, a narrativa desenrola o que acontece nos corredores da Casa Branca e fala ainda de uma possível fraude nas eleições, o que Trump anda alegando nos últimos dias.

O Divirta-se selecionou estes dois títulos e outros oito que abordam a temática para você maratonar. Confira!

SCANDAL

A série se passa em Washington, nos Estados Unidos, e concentra-se na Casa Branca e em uma empresa de gerenciamento de crise. Ao longo de sete temporadas disponíveis na Globoplay, a produção mostra como os políticos lidam com agentes diretos que são responsáveis por reputação, assessoria e colegas de carreira. Ao longo dos episódios, os personagens também se enrolam em jogo de interesses, nomeações e exonerações e falcatruas que, no fundo, não interessam a mais ninguém que não eles próprios.

HOUSE OF CARDS

Disponível na Netflix, a série possui seis temporadas e mostra os bastidores do poder. Personagem principal da trama, um congressista é usado na história para ilustrar até onde chega a ganância de um ser humano que atinge certo nível hierárquico nos Estados Unidos. Ao longo dos episódios, que engajaram bastante até com o público brasileiro na internet, a narrativa explora a luxúria dos políticos, entrega o tráfico de influência e trambiques que os figurões acabam lançando mão para se manterem com o status que conquistaram.

537 VOTOS

Produção mais recente da HBO e disponível na plataforma de streaming do canal, o filme se baseia "na verdadeira história do roubo eleitoral de 2000", como a própria descrição define. Em formato documental, a narrativa mostra as maquinações políticas que foram laçadas na corrida presidencial de 2000 envolvendo as polêmicas de George W. Bush, que acabou sendo o eleito daquele ano com uma margem apertada de vantagem. À época, foi feita recontagem de votos na Flórida.

WEST WING

Em sete temporadas, essa série que foi transmitida pela americana NBC até 2006 mostrou (no Brasil, "Nos Bastidores do Poder" foi exibida pela Warner), em sete temporadas, os homens do presidente e o jogo de poder entre todos eles. Na trama, o presidente dos Estados Unidos representa o partido democrata e se envolve em uma série de situações que geram climão entre ele e seus assessores diretos. No desenrolar de todos os problemas, as gravações também revelam uma assessora de imprensa que tem o difícil papel de livrar o presidente de todas as polêmicas que acabam vazando nos jornais.

TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE

Drama político de 1976, o filme seria tão atual quanto foi na época de seu lançamento se tivesse ido ao ar nos dias de hoje. Baseado em uma história real, a narrativa mostra uma dupla de jornalistas que, nos anos 70, investiga o escândalo de Watergate e descobrem uma rede de espionagem e lavagem de dinheiro astronômica. A situação acaba levando à renúncia do então presidente, Richard Nixon. O elenco do longa, na ocasião, levou quatro Oscars e indicações ao BAFTA e Globo de Ouro.

FROST/NIXON

O filme lançado em 2008 recorta o espaço de tempo de três anos depois do escândalo de Watergate, em que se baseia a história de Todos os Homens do Presidente. Na trama, um jornalista britânico é chamado para conduzir uma entrevista exclusiva com o presidente que renunciou ao cargo máximo dos Estados Unidos. A conversa entre o jornalista e o político vira mais que apenas um bate-papo formal e o ex-líder norte-americano acaba revelando segredos e apostando as últimas fichas de credibilidade na própria franqueza.

LINCOLN

Este é um dos títulos que conta um pouco da história dos bastidores políticos norte-americanos. Nele, como o nome diz, é revelada a história de Abraham Lincoln, o homem que foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Interpretado por Daniel Day-Lewis, o longa de 2012 relata os esforços do figurão para aprovar na Câmara dos Deputados americanos uma emenda à Constituição dos Estados Unidos. O texto servia para abolir formalmente a escravidão no país. A produção foi assinada por Steven Spielberg.

J. EDGAR

Assim como em Licoln, o filme também narra uma história real. Na produção de 2011, é contada a história de John Edgar Hoover, ex-diretor da Polícia Federal dos Estados Unidos. Ele, que também participou da criação do FBI, comandou a agência por quase 50 anos e é nessa tônica que o longa explora a vida da personalidade pública. Na vida pessoal, Edgar acabou acumulando segredos que comprometeriam sua carreira e o diretor brinca, exatamente, com essa relação de dualidade na personalidade do personagem.

O ÚLTIMO ANO

Disponível na Netflix, o documentário de 2017 nada mais é que uma crônica da equipe de política de Barack Obama e de seu próprio governo. As filmagens se concentram nos acontecimentos do último ano de liderança do ex-presidente e dão um enfoque especial à política externa que ele decidiu adotar.

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