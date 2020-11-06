Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Netflix confirma versão brasileira do Queer Eye e anuncia elenco

A estreia da versão brasileira está prevista para 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 11:11

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:11

Fred, Guto, Rica, Luca e Yohan são os apresentadores da versão nacional do reality Queer Eye Brasil
Fred, Guto, Rica, Luca e Yohan são os apresentadores da versão nacional do reality Queer Eye Brasil Crédito: Reprodução/Netflix
A Netflix confirmou nesta quinta-feira (5) que está gravando uma versão brasileira de Queer Eye. O anúncio foi feito durante o Tundum, festival sobre as atrações da plataforma de streaming.
O elenco da atração também foi anunciado, embora apenas com os primeiros nomes dos brasileiros envolvidos no projeto. Os "fab five" (como são conhecidos os protagonistas da versão americana) serão: Fred (bem-estar), Guto (design), Rica (estilo), Luca (cultura) e Yohan (beleza).
Queer Eye estreou em 2018 com Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Karamo Brown e Tan France. O reality show mostra homens gays apresentando formas como o participante da vez pode melhorar diversos aspectos de sua vida.
A produção foi inspirada em Queer Eye For The Straight Guy, que fez sucesso entre 2003 e 2007. Na época, os protagonistas eram Carson Kressley, Jai Rodriguez, Kyan Douglas, Ted Allen e Thom Filicia.
A estreia da versão brasileira está prevista para 2021.

Veja Também

Série sueca 'Amor e Anarquia' promete emoções ao público na Netflix

"O Gambito da Rainha", série sobre xadrez da Netflix, é ótima

Netflix anuncia Manu Gavassi para série 'Condom Ladies' em vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados