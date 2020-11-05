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Streaming

Série sueca 'Amor e Anarquia' promete emoções ao público na Netflix

A produção sueca é composta por apenas oito episódios, com duração de meia hora, aproximadamente, cada um deles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:34

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:34

Cena da série 'Amor e Anarquia', da Netflix
Cena da série 'Amor e Anarquia', da Netflix Crédito: Ulrika Malm/ Netflix
Mal chegou ao catálogo da Netflix, a série sueca Amor e Anarquia (Love & Anarchy) promete bons momentos de tensão para o público. Tanto é verdade que já se especula se haverá uma segunda temporada, mas ainda não há confirmação dessa continuação. A produção é composta por apenas oito episódios, com duração de meia hora, aproximadamente, cada um deles.
A consultora Sofie Rydman (Ida Engvoll), casada e mãe de dois filhos, é contratada para modernizar uma antiga editora de livros e, para isso, contará com a ajuda de do jovem Max Järvi (Björn Mosten), um técnico de TI. Ao ser pega pelo rapaz quando estava fazendo algo impróprio, a relação entre os dois tomará nova dimensão.
A partir daí, Sofie e Max começam um inesperado jogo de sedução, que começa inocente mas tomará outros rumos. De forma escondida e inocente, os dois se desafiam a fazer coisas que questionam as regras sociais da vida moderna. Mas a brincadeira ganha contornos mais ousados e as consequências serão na mesma proporção.
Com o passar do tempo, os desafios vão ficando cada vez mais complicados e arriscados. Em um determinado momento, o que seria uma diversão passa a significar um risco para a empresa, o que faz com que Sofie repense o que está fazendo. Mas deixar o jogo pode não ser assim tão simples.

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