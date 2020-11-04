Marília Mendonça se apresenta no festival Tudum da Netflix

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

A cantora Marília Mendonça é a mais nova atração confirmada do festival Tudum, da Netflix . Ela se apresenta na noite desta terça-feira (3). A confirmação foi feita pela própria artista.

"A mãe tá ON para falar desse meu amor super correspondido pela Netflix e avisar que hoje, às 19h, tem Marilinha no #tudumAOVIVO", contou ela.

A Netflix fazia suspense a respeito da participação da cantora. Além da cantora, muitos outros artistas, nacionais e internacionais, vão fazer parte do evento que mescla cinema, séries e música.

O ator Noah Centineo , do filme "Para Todos os Garotos que Já Amei", os protagonistas da série brasileira "Sintonia" e as cantora Pabllo Vittar Anitta são alguns dos participantes confirmados no Tudum, que acontece de forma online entre os dias 3 e 5 de novembro, a partir das 19h. O evento é gratuito e poderá ser visto pelos canais da plataforma no YouTube e nas redes sociais.

Esta é a segunda edição do Tudum - a primeira ocorreu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em janeiro deste ano. Desta vez, por causa da pandemia do novo coronavírus, o formato será virtual, com apresentação de Maisa.

Também estarão presentes no festival os atores Ashley Park e Lucas Bravo, da série "Emily em Paris", Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de "Julie and the Phantoms", Joel Courtney, de "A Barraca do Beijo, Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de "Control Z", os cantores Emicida e Gloria Groove, e o influenciador Felipe Castanhari.