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Anitta e Pabllo Vittar também

Marília Mendonça se apresenta no festival Tudum da Netflix

O ator Noah Centineo, os protagonistas da série brasileira 'Sintonia' e as cantora Pabllo Vittar e Anitta são alguns dos participantes confirmados no Tudum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 09:09

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 09:09

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
A cantora Marília Mendonça é a mais nova atração confirmada do festival Tudum, da Netflix. Ela se apresenta na noite desta terça-feira (3). A confirmação foi feita pela própria artista.
"A mãe tá ON para falar desse meu amor super correspondido pela Netflix e avisar que hoje, às 19h, tem Marilinha no #tudumAOVIVO", contou ela.
A Netflix fazia suspense a respeito da participação da cantora. Além da cantora, muitos outros artistas, nacionais e internacionais, vão fazer parte do evento que mescla cinema, séries e música.
O ator Noah Centineo, do filme "Para Todos os Garotos que Já Amei", os protagonistas da série brasileira "Sintonia" e as cantora Pabllo Vittar e Anitta são alguns dos participantes confirmados no Tudum, que acontece de forma online entre os dias 3 e 5 de novembro, a partir das 19h. O evento é gratuito e poderá ser visto pelos canais da plataforma no YouTube e nas redes sociais.
Esta é a segunda edição do Tudum - a primeira ocorreu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em janeiro deste ano. Desta vez, por causa da pandemia do novo coronavírus, o formato será virtual, com apresentação de Maisa.

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Também estarão presentes no festival os atores Ashley Park e Lucas Bravo, da série "Emily em Paris", Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de "Julie and the Phantoms", Joel Courtney, de "A Barraca do Beijo, Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de "Control Z", os cantores Emicida e Gloria Groove, e o influenciador Felipe Castanhari.
Na primeira edição do evento, os atores Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros, de "Sintonia", anunciaram a segunda temporada da série, que é um sucesso na plataforma.

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