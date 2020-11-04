Julia Rabello reconta a história de Romeu e Julieta com humor na web

Julia Rabello como Rosalina na peça "Romeu & Julieta (e Rosalina)" Crédito: Cristina Granato/Divulgação

Julia Rabello desembarca em Vitória para apresentar o espetáculo "Romeu & Julieta (e Rosalina), neste sábado (7), às 20h. Desta vez, a apresentação será com o Teatro da Ufes vazio, mas cheio de profissionalismo para entregar o conteúdo da peça para o público em casa.

A peça faz parte do Circuito Banestes de Teatro, que neste ano acontece de forma on-line devido à pandemia do novo coronavírus. Mesmo com a liberação para reabertura dos teatros com redução de público, os organizadores resolveram manter a segurança dos espectadores e do casting.

"O teatro é a arte do encontro de uma história contada por um artista para uma plateia. Nesse sentido estamos mantendo a tradição. O fundamental está lá. Mas é claro que a presença no mesmo espaço dá uma magia inexplicável. Sinto saudades, mas acho linda essa capacidade de se reinventar em momentos difíceis e acho que é isso que nós do teatro estamos fazendo", descreve Julia, que realiza pela primeira vez a encenação da peça de maneira virtual.

O ESPETÁCULO

No monólogo, a atriz dá vida a Rosalina, o primeiro amor de Romeu. Ela vai recontar o clássico de William Shakespeare e apresentar a sua parte no meio do romance vivido por seu ex e Julieta. Afinal, Romeu foi atrás dela no baile de máscaras dos Capuleto, mas acaba "esbarrando com Julieta e a história mudou.

"Rosalina nem aparece na peça do Shakespeare, ela só é citada pelo Romeu. A vontade veio do Gustavo Pinheiro, autor da peça, que me disse no nosso primeiro encontro que era doido pra contar uma história sobre o ponto de vista da Rosalina, que tomou um pé na bunda do Romeu. Embarquei com ele nessa aventura", conta.

No meio de sua versão da história, a personagem - sempre com bom humor - passeia por temas como sororidade, independência, liberdade e solidão. "Na verdade, nós subvertemos a possível história da Rosalina para falar um pouco sobre a mulher atual. É um diálogo entre um papel feminino antigo com um papel feminino contemporâneo", destaca.

O que Julia não deixa esquecer foi o tempo em que todo o romance se desencadeia: foram cinco dias da paixão até a morte. Tanta rapidez pode até lembrar o que muita gente vive nos dias de hoje.

"Se você pensar que Romeu e Julieta se conheceram, começaram a se relacionar, se casaram e se mataram em menos de cinco dias, acho que dá pra dizer que foi bem intenso e rápido. Acho que a diferença para os relacionamentos de hoje em dia está só na intensidade, porque a rapidez tá parecida", analisa a atriz.

A comédia será transmitida ao vivo pelo Youtube e Facebook da WB Produções. Durante a transmissão, a produtora vai disponibilizar um QR Code para doações que serão em prol do projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos.

Caso você perca a exibição, poderá conferir o espetáculo a qualquer momento. Após a exibição, "Romeu & Julieta (e Rosalina)" ficará disponível no YouTube da produtora por um mês.

11ª edição do Circuito Banestes de Teatro

ROMEU & JULIETA (E ROSALINA) com Júlia Rabello

Quando: 7 de novembro (sábado), às 20h

7 de novembro (sábado), às 20h Onde: no Youtube e Facebook da WB Produções - após a apresentação o espetáculo ficará um mês disponível no canal do YouTube

no Youtube e Facebook da WB Produções - após a apresentação o espetáculo ficará um mês disponível no canal do YouTube Gratuito

Gênero: comédia

comédia Classificação : 14 anos

: 14 anos Duração: 45 Minutos

Confira o restante do bate-papo com Julia Rabelo

Julia Rabello como Rosalina na peça "Romeu & Julieta (e Rosalina)" Crédito: Cristina Granato/Divulgação