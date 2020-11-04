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Teatro

Julia Rabello reconta a história de Romeu e Julieta com humor na web

Atriz faz o papel da ex de Romeu no espetáculo 'Romeu & Julieta (e Rosalina)', que será transmitido neste sábado (7) pelo YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 06:00

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 06:00

Julia Rabello como Rosalina na peça
Julia Rabello como Rosalina na peça "Romeu & Julieta (e Rosalina)" Crédito: Cristina Granato/Divulgação
Julia Rabello desembarca em Vitória para apresentar o espetáculo "Romeu & Julieta (e Rosalina), neste sábado (7), às 20h. Desta vez, a apresentação será com o Teatro da Ufes vazio, mas cheio de profissionalismo para entregar o conteúdo da peça para o público em casa.
A peça faz parte do Circuito Banestes de Teatro, que neste ano acontece de forma on-line devido à pandemia do novo coronavírus. Mesmo com a liberação para reabertura dos teatros com redução de público, os organizadores resolveram manter a segurança dos espectadores e do casting.
"O teatro é a arte do encontro de uma história contada por um artista para uma plateia. Nesse sentido estamos mantendo a tradição. O fundamental está lá. Mas é claro que a presença no mesmo espaço dá uma magia inexplicável. Sinto saudades, mas acho linda essa capacidade de se reinventar em momentos difíceis e acho que é isso que nós do teatro estamos fazendo", descreve Julia, que realiza pela primeira vez a encenação da peça de maneira virtual.

O ESPETÁCULO

No monólogo, a atriz dá vida a Rosalina, o primeiro amor de Romeu. Ela vai recontar o clássico de William Shakespeare e apresentar a sua parte no meio do romance vivido por seu ex e Julieta. Afinal, Romeu foi atrás dela no baile de máscaras dos Capuleto, mas acaba "esbarrando com Julieta e a história mudou.
"Rosalina nem aparece na peça do Shakespeare, ela só é citada pelo Romeu. A vontade veio do Gustavo Pinheiro, autor da peça, que me disse no nosso primeiro encontro que era doido pra contar uma história sobre o ponto de vista da Rosalina, que tomou um pé na bunda do Romeu. Embarquei com ele nessa aventura", conta.
No meio de sua versão da história, a personagem - sempre com bom humor - passeia por temas como sororidade, independência, liberdade e solidão. "Na verdade, nós subvertemos a possível história da Rosalina para falar um pouco sobre a mulher atual. É um diálogo entre um papel feminino antigo com um papel feminino contemporâneo", destaca.

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O que Julia não deixa esquecer foi o tempo em que todo o romance se desencadeia: foram cinco dias da paixão até a morte. Tanta rapidez pode até lembrar o que muita gente vive nos dias de hoje.
"Se você pensar que Romeu e Julieta se conheceram, começaram a se relacionar, se casaram e se mataram em menos de cinco dias, acho que dá pra dizer que foi bem intenso e rápido. Acho que a diferença para os relacionamentos de hoje em dia está só na intensidade, porque a rapidez tá parecida", analisa a atriz.
A comédia será transmitida ao vivo pelo Youtube e Facebook da WB Produções. Durante a transmissão, a produtora vai disponibilizar um QR Code para doações que serão em prol do projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos.
Caso você perca a exibição, poderá conferir o espetáculo a qualquer momento. Após a exibição, "Romeu & Julieta (e Rosalina)" ficará disponível no YouTube da produtora por um mês.
  • 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro
  • ROMEU &  JULIETA (E ROSALINA) com Júlia Rabello
  • Quando:  7 de novembro (sábado), às 20h
  • Onde: no Youtube e Facebook da WB Produções - após a apresentação o espetáculo ficará um mês disponível no canal do YouTube
  • Gratuito
  • Gênero: comédia
  • Classificação: 14 anos
  • Duração:  45  Minutos

Confira o restante do bate-papo com Julia Rabelo

Julia Rabello como Rosalina na peça
Julia Rabello como Rosalina na peça "Romeu & Julieta (e Rosalina)" Crédito: Cristina Granato/Divulgação

Rosalina tem alguma ligação com a mulher contemporânea?

A Rosalina é uma alma contemporânea dialogando com um ideal de feminino antigo.

Os fãs do "Porta dos Fundos" ainda sentem sua falta. Como está sua relação com o grupo? Os vídeos da turma, cada vez mais politizados e antenados com o avanço da extrema-direita no Brasil, têm dado o que falar...

Eu amo o Porta e tenho muito orgulho de fazer parte do nascimento dele. O Porta sempre foi uma voz crítica, desde o início, mas de lá pra cá o Brasil foi ficando mais complexo. Vivemos tempos conturbados.

Fazer humor em um país em crise política, e dividido entre esquerda e direita, é mais fácil ou mais difícil?

Acho que tudo ficou mais difícil, né? Até o Natal com a família não tá fácil...

Fale um pouco sobre a crise enfrentada pelos teatros, com as atividades ainda muito influenciadas pela Covid-19. Como superar as perdas? Você acredita em apresentações híbridas para um futuro próximo?

Queria saber responder essa pergunta de como superar as perdas, mas infelizmente não sei. Acho que temos que seguir em frente da maneira que é possível. Por enquanto é online, e assim que possível presencialmente. Mas os profissionais que trabalham com teatro e com cultura de maneira geral estão vivendo uma situação muito delicada. O Brasil não vem cuidando da sua cultura e além disso ter que resistir aos estragos de uma pandemia é bastante devastador.

Quais seus próximos projetos?

Tenho vários trabalhos para fazer, mas o que está como item número um dessa minha lista agora é torcer para que essa pandemia dê uma trégua e a vacina chegue logo para não precisarmos parar tudo de novo.

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