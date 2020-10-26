On-line: Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta terça (27)

Sob a máxima de que o teatro resiste, o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) garante mais uma edição a partir desta terça-feira (27). Por conta da pandemia do novo coronavírus e alguns espaços culturais fechados como o Teatro Carlos Gomes e o Sesc Glória, o evento será totalmente on-line, com a exibição de espetáculos, em sua maioria gravados.
Serão 25 peças nacionais e internacionais para diferentes classificações, divididos entre os nove dias de festival. As crianças, por exemplo, terão os espetáculos pensados especialmente nelas, como o 'A Bela e a Fera', em musical, 'O Mágico de OZ' e 'A Cigarra e a Formiga'. O público também está convidado a participar de oficinas, debates sobre as obras, mesas-redondas e outros.
Nesta edição, os eventos ficarão disponíveis ao público por meio do canal do YouTube e pelo perfil do Facebook do Fenatevi. Além dessas plataformas, o Zoom também será utilizado para reunir público e artistas na mesma sala, incentivando a troca cultural. Para participar das mesas de debate nesta plataforma, os espectadores devem garantir o ingresso na página de vendas Sympla - mas calma, que tudo é de graça.
"Realizar um evento deste porte é sempre um grande desafio, especialmente neste momento onde tudo é novo. Mas nosso objetivo foi atingido: manter a qualidade característica deste grande Festival, que leva entretenimento, qualificação e reflexão para o público e para a classe artística em geral" afirmou Elenice Moreira, diretora geral do Fenatevi.
O principal obstáculo fica pela falta do encontro de artista e público, que muitas vezes funciona como um termômetro para a arte. "Artistas que somos e acostumados aos palcos, agora precisamos nos acostumar à distância! Mas. graças à internet. superamos e entramos nas casas das pessoas e em lugares cada vez mais longes. On-line ficamos perto, não existe mais a distância. Sua casa é o nosso cenário", completa Elenice.
Falando em resistência, a homenageada deste ano é uma ótima representante para a palavra. Vera Viana foi autora, diretora, diretora de produção e iluminadora. Mineira de certidão, mas capixaba de coração, Vera faleceu neste ano, mas continua presente neste Festival por meio da herança que deixou para a arte capixaba.
*Taisa Pereira é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE VITÓRIA 2020
- Quando: de 27 de outubro a 4 de novembro
- Onde: no canal do YouTube e perfil no Facebook do festival
- Gratuito
- TERÇA-FEIRA (27)
- 19h30 - Live de Abertura do FENATEVI ONLINE - AO VIVO
- 20h30 Espetáculo: NÓS - grupo Galpão (MG)
- Classificação: 16 anos
- QUARTA- FEIRA (28)
- 17h Espetáculo: UMA VELA PRA DEUS, E OUTRA PRO DIABO - Turma II do Curso Técnico de Teatro da FAFI (ES)
- Classificação: 12 anos
- 18h30 - Cine Em Cena Homenageados 2015 / 2016 - Mauricio Silva e Milton Neves
- 20h - Espetáculo: HUIS CLOS PANDÈMIE - AO VIVO - Coletivo Arteé (ES)
- Classificação: 16 anos
- 21h30 - Bate-papo sobre a nova experiência artística, ao trazer um texto clássico para o formato virtual.
- 21h Espetáculo: A TÍMIDA LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS - Grupo ELA de Teatro (ES)
- Classificação: livre
- QUINTA-FEIRA (29)
- 14h às 17h - OFICINA TEATRO E ZOOM - Processos Criativos com a Plataforma - AO VIVO
- Professor: Juracy de Oliveira - RJ
- Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição
- 18h30 - Mesa: Live: O trabalho artístico e técnico e as políticas públicas de Cultura - AO VIVO
- Mediadora: Beth Caser
- Reserve sua participação aqui
- 20h - Espetáculo: SERTÃO DE ROSA - COSTURA CÊNICA - grupo Sertão Teatro Infinito (GO)
- Classificação: Livre
- 21h - Espetáculo: PAS DE FEMMES DANS LES VILLES (Passos de mulheres na cidade Sem mulheres na cidade) - GRAVADO e LEGENDADO - grupo Femmes Enscène (Mulheres em Cena) (França)
- Classificação: 14 anos
- SEXTA-FEIRA (30)
- 14h às 17h - OFICINA TEATRO E ZOOM Processos Criativos com a Plataforma
- Professor: Juracy de Oliveira - RJ
- Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.
- 16h Cine Em Cena - Homenageada 2011 - Paulo de Paula e Ana Hortelã
- 19h Espetáculo: PIEDADE, A SEU DISPÔ - grupo Dicuri Produções (SE)
- Classificação: 14 anos
- 20h - Espetáculo: EM ANÁLISE - AO VIVO - da CIA Magnólia Cultural (CE)
- Classificação: 14 anos
- 21h Espetáculo: CAPITÃO FRACASSO - UM CANTO DE AMOR AO TEATRO - da Companhia de Teatro (MG)
- Classificação: Livre
- SÁBADO (31)
- 10h Espetáculo: NÃO CONTA PARA OS MEUS PAIS - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF)
- Classificação: Livre
- 14h às 17h - OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO
- Professor: William Berger - ES
- Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.
- Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de Artes, Sociais e demais interessados, a partir dos 18 anos, interessados em desenvolver projetos e apreender sobre a metodologia do Teatro do Oprimido e a linguagem dos Direitos Humanos.
- 16h - Espetáculo: O JOGO DO LIXO OU O JOGO DA RECICLAGEM - AO VIVO - do Grupo HB de Teatro (ES)
- Classificação: Livre
- 18h30 - Cine Em Cena Homenageada 2012 - Sebastião Xoxo, Milson Henriques, Maria Pulcélia e Edith Bulhões
- 20h - Espetáculo: A SAGA AMOROSA DOS AMANTES PÍRAMO E TISBE Mostra Oficial - AO VIVO - do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)
- Classificação: Livre
- 21h - Espetáculo: A ÚLTIMA INVENÇÃO - do Grupo de Pernas ProAr (RS)
- Classificação: livre
- 21h40 - Bate-papo sobre a dramaturgia das máquinas no espetáculo A última invenção
- DOMINGO (01)
- 10h - Espetáculo Infantil A BELA E A FERA - O Musical Que Fala Com o Coração - do Grupo Terceiro Sinal (RJ)
- Classificação: Livre
- 14h às 17h - OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO
- Professor: William Berger - ES
- Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.
- Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de Artes, Sociais e demais interessados, a partir dos 18 anos, interessados em desenvolver projetos e apreender sobre a metodologia do Teatro do Oprimido e a linguagem dos Direitos Humanos.
- 16h- Espetáculo: A CIGARRA E A FORMIGA - do Grupo de Teatro Campaneli (ES)
- Classificação: livre
- 18h Espetáculo: AH, VITÓRIA QUE SAUDADE!! - do Grupo de Teatro Du Beco(ES)
- Classificação: 16 anos
- 18h30 - Cine Em Cena Homenageados 2013 - Luiz Tadeu Teixeira e Silvia Maria Ramos
- 20h - Espetáculo: INSANOS - AO VIVO - do Grupo de Teatro Insanos (ES)
- Classificação: 12 anos
- 21h Espetáculo PEDRINHO, O LOCO - GRAVADO E LEGENDADO - do grupo Next Pictures (República Tcheca)
- Classificação: 12 anos
- SEGUNDA-FEIRA (02)
- 14h às 17h - OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES - AO VIVO
- Professores: Luiz Paixão e Mariana Bizzotto MG
- Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.
- Público Alvo: Acima de 16, experiência em teatro e conhecimento mínimo em Brecht e Stanislavski.
- 16h Espetáculo: SARAU DE POESIA MARGINAL PERIFÉRICA - da Cia Do Gueto (ES)
- Classificação: Livre
- 18h30- Cine Em Cena Homenageada 2014 - Alcione Dias, Antônio Guerra, Jose do Egito
- 20h - Espetáculo: ORAÇÃO - AO VIVO - do Grupo Tarahumaras (ES)
- Classificação: 14 anos
- 21h Espetáculo: FAHRENHEIT, 451 - da Cia Teatro Urgente (ES)
- Classificação: 14 anos
- TERÇA-FEIRA (03)
- 14h às 17h - OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES - AO VIVO
- Professores: Luiz Paixão e Mariana Bizzotto MG
- Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.
- Público Alvo: Acima de 16, experiência em teatro e conhecimento mínimo em Brecht e Stanislavski.
- 16h - Espetáculo: O MÁGICO DE OZ" - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF)
- Classificação: Livre
- 20h Espetáculo: A ETERNA EX-PRINCESA DA ZONA SUL - AO VIVO - da Cia Laranja Seleta Produções (ES)
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: Interpretação em Libras.
- 21h - Espetáculo: CASA GRANDE E SENZALA - MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO - do Grupo Os Ciclomáticos Cia de Teatro (RJ)
- Classificação: 12 anos
- QUARTA-FEIRA (04)
- 16h Espetáculo: O GATO DO 303 - do grupo Cena Escola de Atores (ES)
- Classificação: Livre
- 18h - Cine Em Cena Homenageado 2017 /2018 e 2019 - Jose Luiz Gobbi, Nilson Sodré e Robson de Paula e Wilson Nunes.
- 18h30 - Mesa: Live: TEATROS E ESPAÇOS CULTURAIS DO ES- AO VIVO
- Tem como objetivo ampliar o debate e a reflexão sobre a produção e gestão cultural no Espírito Santo.
- Mediadora - Beth Caser
- Reserve sua participação aqui.
- 20h Espetáculo: PARECE LOUCURA, MAS HÁ MÉTODO - AO VIVO - da Armazém Companhia de Teatro (RJ)
- Classificação: 12 anos