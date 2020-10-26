Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Curta em casa

On-line: Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta terça (27)

Serão 25 espetáculos apresentados em nove dias pelo YouTube e Facebook. Confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 10:40

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:40

Cena do espetáculo
Cena do espetáculo "O Mágico de Nós", em cartaz no Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Fernanda Resende
Sob a máxima de que o teatro resiste, o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) garante mais uma edição a partir desta terça-feira (27). Por conta da pandemia do novo coronavírus e alguns espaços culturais fechados como o Teatro Carlos Gomes e o Sesc Glória, o evento será totalmente on-line, com a exibição de espetáculos, em sua maioria gravados.
Serão 25 peças nacionais e internacionais para diferentes classificações, divididos entre os nove dias de festival. As crianças, por exemplo, terão os espetáculos pensados especialmente nelas, como o 'A Bela e a Fera', em musical, 'O Mágico de OZ' e 'A Cigarra e a Formiga'. O público também está convidado a participar de oficinas, debates sobre as obras, mesas-redondas e outros.
Nesta edição, os eventos ficarão disponíveis ao público por meio do canal do YouTube e pelo perfil do Facebook do Fenatevi. Além dessas plataformas, o Zoom também será utilizado para reunir público e artistas na mesma sala, incentivando a troca cultural. Para  participar das mesas de debate nesta plataforma, os espectadores devem garantir o ingresso na página de vendas Sympla - mas calma, que tudo é de graça.
Cena da montagem
Cena da montagem "Não Conta para os Meus Pais" Crédito: Lucas Casado
"Realizar um evento deste porte é sempre um grande desafio, especialmente neste momento onde tudo é novo. Mas nosso objetivo foi atingido: manter a qualidade característica deste grande Festival, que leva entretenimento, qualificação e reflexão para o público e para a classe artística em geral" afirmou Elenice Moreira, diretora geral do Fenatevi.
O principal obstáculo fica pela falta do encontro de artista e público, que muitas vezes funciona como um termômetro para a arte. "Artistas que somos e acostumados aos palcos, agora precisamos nos acostumar à distância! Mas. graças à internet. superamos e entramos nas casas das pessoas e em lugares cada vez mais longes. On-line ficamos perto, não existe mais a distância. Sua casa é o nosso cenário", completa Elenice.
Falando em resistência, a homenageada deste ano é uma ótima representante para a palavra. Vera Viana foi autora, diretora, diretora de produção e iluminadora. Mineira de certidão, mas capixaba de coração, Vera faleceu neste ano, mas continua presente neste Festival por meio da herança que deixou para a arte capixaba.
*Taisa Pereira é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

Veja Também

Novo centro cultural do ES abre as portas com teatro, galeria e biblioteca

Teatro Carlos Gomes: iniciada elaboração do projeto de restauro

Cinemas, teatros e feiras poderão funcionar a partir de 2ª no ES

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • TERÇA-FEIRA (27)
  • 19h30 -  Live de Abertura do FENATEVI  ONLINE - AO VIVO

  • 20h30  Espetáculo: NÓS  - grupo Galpão (MG)
  • Classificação: 16 anos
  • QUARTA- FEIRA (28)
  • 17h  Espetáculo: UMA VELA PRA DEUS, E OUTRA PRO DIABO  - Turma II do Curso Técnico de Teatro da FAFI (ES)
  • Classificação: 12 anos

  • 18h30 - Cine Em Cena  Homenageados 2015 / 2016 -  Mauricio Silva e Milton Neves

  • 20h - Espetáculo: HUIS CLOS PANDÈMIE - AO VIVO - Coletivo Arteé (ES)
  • Classificação: 16 anos

  • 21h30 - Bate-papo sobre a nova experiência artística, ao trazer um texto clássico para o formato virtual.

  • 21h  Espetáculo: A TÍMIDA LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS  - Grupo ELA de Teatro (ES)
  • Classificação: livre
  • QUINTA-FEIRA (29)
  • 14h às 17h - OFICINA TEATRO E ZOOM - Processos Criativos com a Plataforma  - AO VIVO
  • Professor: Juracy de Oliveira - RJ
  • Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição
      
  • 18h30 - Mesa: Live: O trabalho artístico e técnico e as políticas públicas de Cultura  - AO VIVO 
  • Mediadora: Beth Caser
  • Reserve sua participação aqui

  • 20h - Espetáculo: SERTÃO DE ROSA - COSTURA CÊNICA - grupo Sertão Teatro Infinito (GO)
  • Classificação: Livre

  • 21h - Espetáculo: PAS DE FEMMES DANS LES VILLES (Passos de mulheres na cidade  Sem mulheres na cidade) - GRAVADO e LEGENDADO  - grupo Femmes Enscène (Mulheres em Cena) (França)
  • Classificação: 14 anos
  • SEXTA-FEIRA (30)
  • 14h às 17h - OFICINA TEATRO E ZOOM  Processos Criativos com a Plataforma
  • Professor: Juracy de Oliveira - RJ
  • Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição. 

  •  16h  Cine Em Cena - Homenageada 2011 - Paulo de Paula e Ana Hortelã

  • 19h  Espetáculo: PIEDADE, A SEU DISPÔ - grupo Dicuri Produções (SE)
  • Classificação: 14 anos

  • 20h - Espetáculo: EM ANÁLISE - AO VIVO - da CIA Magnólia Cultural (CE)
  • Classificação: 14 anos

  • 21h  Espetáculo: CAPITÃO FRACASSO - UM CANTO DE AMOR AO TEATRO - da Companhia de Teatro (MG)
  • Classificação: Livre
  • SÁBADO (31)
  • 10h  Espetáculo: NÃO CONTA PARA OS MEUS PAIS - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF)
  • Classificação: Livre  

  • 14h às 17h - OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES  - AO VIVO 
  • Professor: William Berger - ES
  • Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição. 
  • Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de Artes, Sociais e demais interessados, a partir dos 18 anos, interessados em desenvolver projetos e apreender sobre a metodologia do Teatro do Oprimido e a linguagem dos Direitos Humanos.

  • 16h - Espetáculo: O JOGO DO LIXO OU O JOGO DA RECICLAGEM - AO VIVO - do Grupo HB de Teatro (ES)
  • Classificação: Livre 

  • 18h30 - Cine Em Cena  Homenageada 2012 -  Sebastião Xoxo, Milson Henriques, Maria Pulcélia e Edith Bulhões

  • 20h - Espetáculo: A SAGA AMOROSA DOS AMANTES PÍRAMO E TISBE Mostra Oficial -  AO VIVO - do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)
  • Classificação: Livre

  • 21h - Espetáculo: A ÚLTIMA INVENÇÃO  - do Grupo de Pernas ProAr (RS)
  • Classificação: livre

  • 21h40 - Bate-papo sobre a dramaturgia das máquinas no espetáculo A última invenção
  • DOMINGO (01)
  • 10h - Espetáculo Infantil A BELA E A FERA - O Musical Que Fala Com o Coração - do Grupo Terceiro Sinal (RJ)
  • Classificação: Livre

  • 14h às 17h - OFICINA  TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO
  • Professor: William Berger - ES
  • Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição. 
  • Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de Artes, Sociais e demais interessados, a partir dos 18 anos, interessados em desenvolver projetos e apreender sobre a metodologia do Teatro do Oprimido e a linguagem dos Direitos Humanos.

  • 16h- Espetáculo: A CIGARRA E A FORMIGA - do Grupo de Teatro Campaneli (ES)
  • Classificação: livre

  • 18h  Espetáculo: AH, VITÓRIA QUE SAUDADE!!  - do Grupo de Teatro Du Beco(ES)                          
  • Classificação: 16 anos

  • 18h30 - Cine Em Cena Homenageados 2013 -  Luiz Tadeu Teixeira e Silvia Maria Ramos

  • 20h - Espetáculo: INSANOS - AO VIVO - do Grupo de Teatro Insanos (ES)
  • Classificação: 12 anos

  • 21h  Espetáculo PEDRINHO, O LOCO - GRAVADO E LEGENDADO - do grupo Next Pictures (República Tcheca)
  • Classificação: 12 anos
  • SEGUNDA-FEIRA (02)
  • 14h às 17h - OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES -  AO VIVO
  • Professores: Luiz Paixão e Mariana Bizzotto  MG
  • Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.
  • Público Alvo: Acima de 16, experiência em teatro e conhecimento mínimo em Brecht e Stanislavski.

  • 16h  Espetáculo: SARAU DE POESIA MARGINAL PERIFÉRICA - da Cia Do Gueto (ES)
  • Classificação: Livre

  • 18h30- Cine Em Cena  Homenageada 2014 -  Alcione Dias, Antônio Guerra, Jose do Egito

  • 20h - Espetáculo: ORAÇÃO - AO VIVO - do Grupo Tarahumaras (ES)
  • Classificação: 14 anos

  • 21h  Espetáculo: FAHRENHEIT, 451 - da Cia Teatro Urgente (ES)
  • Classificação: 14 anos
  • TERÇA-FEIRA (03)
  • 14h às 17h - OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES -  AO VIVO
  • Professores: Luiz Paixão e Mariana Bizzotto  MG
  • Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição. 
  • Público Alvo: Acima de 16, experiência em teatro e conhecimento mínimo em Brecht e Stanislavski.

  • 16h - Espetáculo: O MÁGICO DE OZ" - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF)
  • Classificação: Livre

  • 20h  Espetáculo: A ETERNA EX-PRINCESA DA ZONA SUL - AO VIVO - da Cia Laranja Seleta Produções (ES)
  • Classificação: Livre
  • Acessibilidade: Interpretação em Libras. 

  • 21h - Espetáculo: CASA GRANDE E SENZALA - MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO - do Grupo Os Ciclomáticos Cia de Teatro (RJ)
  • Classificação: 12 anos
  • QUARTA-FEIRA (04)
  • 16h  Espetáculo: O GATO DO 303 - do grupo Cena Escola de Atores (ES)
  • Classificação: Livre

  • 18h - Cine Em Cena  Homenageado 2017 /2018 e 2019 -  Jose Luiz Gobbi, Nilson Sodré e Robson de Paula e Wilson Nunes.   

  • 18h30 - Mesa: Live: TEATROS E ESPAÇOS CULTURAIS DO ES-  AO VIVO
  • Tem como objetivo ampliar o debate e a reflexão sobre a produção e gestão cultural no Espírito Santo.
  • Mediadora - Beth Caser 
  • Reserve sua participação aqui.

  • 20h  Espetáculo: PARECE LOUCURA, MAS HÁ MÉTODO -   AO VIVO - da Armazém Companhia de Teatro (RJ)
  • Classificação: 12 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados