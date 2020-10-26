On-line: Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta terça (27)

Cena do espetáculo "O Mágico de Nós", em cartaz no Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Fernanda Resende

Sob a máxima de que o teatro resiste, o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) garante mais uma edição a partir desta terça-feira (27). Por conta da pandemia do novo coronavírus e alguns espaços culturais fechados como o Teatro Carlos Gomes e o Sesc Glória, o evento será totalmente on-line, com a exibição de espetáculos, em sua maioria gravados.

Serão 25 peças nacionais e internacionais para diferentes classificações, divididos entre os nove dias de festival. As crianças, por exemplo, terão os espetáculos pensados especialmente nelas, como o 'A Bela e a Fera', em musical, 'O Mágico de OZ' e 'A Cigarra e a Formiga'. O público também está convidado a participar de oficinas, debates sobre as obras, mesas-redondas e outros.

Nesta edição, os eventos ficarão disponíveis ao público por meio do canal do YouTube e pelo perfil do Facebook do Fenatevi . Além dessas plataformas, o Zoom também será utilizado para reunir público e artistas na mesma sala, incentivando a troca cultural. Para participar das mesas de debate nesta plataforma, os espectadores devem garantir o ingresso na página de vendas Sympla - mas calma, que tudo é de graça.

Cena da montagem "Não Conta para os Meus Pais" Crédito: Lucas Casado

"Realizar um evento deste porte é sempre um grande desafio, especialmente neste momento onde tudo é novo. Mas nosso objetivo foi atingido: manter a qualidade característica deste grande Festival, que leva entretenimento, qualificação e reflexão para o público e para a classe artística em geral" afirmou Elenice Moreira, diretora geral do Fenatevi.

O principal obstáculo fica pela falta do encontro de artista e público, que muitas vezes funciona como um termômetro para a arte. "Artistas que somos e acostumados aos palcos, agora precisamos nos acostumar à distância! Mas. graças à internet. superamos e entramos nas casas das pessoas e em lugares cada vez mais longes. On-line ficamos perto, não existe mais a distância. Sua casa é o nosso cenário", completa Elenice.

Falando em resistência, a homenageada deste ano é uma ótima representante para a palavra. Vera Viana foi autora, diretora, diretora de produção e iluminadora. Mineira de certidão, mas capixaba de coração, Vera faleceu neste an o, mas continua presente neste Festival por meio da herança que deixou para a arte capixaba.

*Taisa Pereira é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE VITÓRIA 2020

Quando: de 27 de outubro a 4 de novembro

de 27 de outubro a 4 de novembro Onde: no canal do YouTube e perfil no Facebook do festival

no canal do YouTube e perfil no Facebook do festival Gratuito

TERÇA-FEIRA (27)

19h30 - Live de Abertura do FENATEVI  ONLINE - AO VIVO





Live de Abertura do FENATEVI  ONLINE - AO VIVO 20h30  Espetáculo: NÓS - grupo Galpão (MG)

Espetáculo: NÓS - grupo Galpão (MG) Classificação: 16 anos

QUARTA- FEIRA (28)

17h  Espetáculo: UMA VELA PRA DEUS, E OUTRA PRO DIABO - Turma II do Curso Técnico de Teatro da FAFI (ES)

Espetáculo: UMA VELA PRA DEUS, E OUTRA PRO DIABO - Turma II do Curso Técnico de Teatro da FAFI (ES) Classificação: 12 anos





18h30 - Cine Em Cena  Homenageados 2015 / 2016 - Mauricio Silva e Milton Neves





- Cine Em Cena  Homenageados 2015 / 2016 - Mauricio Silva e Milton Neves 20h - Espetáculo: HUIS CLOS PANDÈMIE - AO VIVO - Coletivo Arteé (ES)

Espetáculo: HUIS CLOS PANDÈMIE - AO VIVO - Coletivo Arteé (ES) Classificação: 16 anos





21h30 - Bate-papo sobre a nova experiência artística, ao trazer um texto clássico para o formato virtual.





Bate-papo sobre a nova experiência artística, ao trazer um texto clássico para o formato virtual. 21h  Espetáculo: A TÍMIDA LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS - Grupo ELA de Teatro (ES)

Espetáculo: A TÍMIDA LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS - Grupo ELA de Teatro (ES) Classificação: livre

QUINTA-FEIRA (29)

14h às 17h - OFICINA TEATRO E ZOOM - Processos Criativos com a Plataforma - AO VIVO

OFICINA TEATRO E ZOOM - Processos Criativos com a Plataforma - AO VIVO Professor: Juracy de Oliveira - RJ

Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição



18h30 - Mesa: Live: O trabalho artístico e técnico e as políticas públicas de Cultura - AO VIVO

Mesa: Live: O trabalho artístico e técnico e as políticas públicas de Cultura - AO VIVO Mediadora: Beth Caser

Reserve sua participação aqui





20h - Espetáculo: SERTÃO DE ROSA - COSTURA CÊNICA - grupo Sertão Teatro Infinito (GO)

Espetáculo: SERTÃO DE ROSA - COSTURA CÊNICA - grupo Sertão Teatro Infinito (GO) Classificação: Livre





21h - Espetáculo: PAS DE FEMMES DANS LES VILLES (Passos de mulheres na cidade  Sem mulheres na cidade) - GRAVADO e LEGENDADO - grupo Femmes Enscène (Mulheres em Cena) (França)

Espetáculo: PAS DE FEMMES DANS LES VILLES (Passos de mulheres na cidade  Sem mulheres na cidade) - GRAVADO e LEGENDADO - grupo Femmes Enscène (Mulheres em Cena) (França) Classificação: 14 anos

SEXTA-FEIRA (30)

14h às 17h - OFICINA TEATRO E ZOOM  Processos Criativos com a Plataforma

- OFICINA TEATRO E ZOOM  Processos Criativos com a Plataforma Professor: Juracy de Oliveira - RJ

Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.





16h  Cine Em Cena - Homenageada 2011 - Paulo de Paula e Ana Hortelã





Cine Em Cena - Homenageada 2011 - Paulo de Paula e Ana Hortelã 19h  Espetáculo: PIEDADE, A SEU DISPÔ - grupo Dicuri Produções (SE)

Espetáculo: PIEDADE, A SEU DISPÔ - grupo Dicuri Produções (SE) Classificação: 14 anos





20h - Espetáculo: EM ANÁLISE - AO VIVO - da CIA Magnólia Cultural (CE)

Espetáculo: EM ANÁLISE - AO VIVO - da CIA Magnólia Cultural (CE) Classificação: 14 anos





21h  Espetáculo: CAPITÃO FRACASSO - UM CANTO DE AMOR AO TEATRO - da Companhia de Teatro (MG)

Espetáculo: CAPITÃO FRACASSO - UM CANTO DE AMOR AO TEATRO - da Companhia de Teatro (MG) Classificação: Livre

SÁBADO (31)

10h  Espetáculo: NÃO CONTA PARA OS MEUS PAIS - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF)

Espetáculo: NÃO CONTA PARA OS MEUS PAIS - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF) Classificação: Livre





14h às 17h - OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO

OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO Professor: William Berger - ES

Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.



Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de Artes, Sociais e demais interessados, a partir dos 18 anos, interessados em desenvolver projetos e apreender sobre a metodologia do Teatro do Oprimido e a linguagem dos Direitos Humanos.





16h - Espetáculo: O JOGO DO LIXO OU O JOGO DA RECICLAGEM - AO VIVO - do Grupo HB de Teatro (ES)

Espetáculo: O JOGO DO LIXO OU O JOGO DA RECICLAGEM - AO VIVO - do Grupo HB de Teatro (ES) Classificação: Livre





18h30 - Cine Em Cena  Homenageada 2012 - Sebastião Xoxo, Milson Henriques, Maria Pulcélia e Edith Bulhões





Cine Em Cena  Homenageada 2012 - Sebastião Xoxo, Milson Henriques, Maria Pulcélia e Edith Bulhões 20h - Espetáculo: A SAGA AMOROSA DOS AMANTES PÍRAMO E TISBE Mostra Oficial - AO VIVO - do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)

Espetáculo: A SAGA AMOROSA DOS AMANTES PÍRAMO E TISBE Mostra Oficial - AO VIVO - do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES) Classificação: Livre





21h - Espetáculo: A ÚLTIMA INVENÇÃO  - do Grupo de Pernas ProAr (RS)

Grupo de Pernas ProAr (RS) Classificação: livre





21h40 - Bate-papo sobre a dramaturgia das máquinas no espetáculo A última invenção

DOMINGO (01)

10h - Espetáculo Infantil A BELA E A FERA - O Musical Que Fala Com o Coração - do Grupo Terceiro Sinal (RJ)

Espetáculo Infantil A BELA E A FERA - O Musical Que Fala Com o Coração - do Grupo Terceiro Sinal (RJ) Classificação: Livre





14h às 17h - OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO

OFICINA TEATRO DO OPRIMIDO, DIREITOS HUMANOS E ANCESTRALIDADES - AO VIVO Professor: William Berger - ES

Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.

Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de Artes, Sociais e demais interessados, a partir dos 18 anos, interessados em desenvolver projetos e apreender sobre a metodologia do Teatro do Oprimido e a linguagem dos Direitos Humanos.





16h- Espetáculo: A CIGARRA E A FORMIGA - do Grupo de Teatro Campaneli (ES)

Espetáculo: A CIGARRA E A FORMIGA - do Grupo de Teatro Campaneli (ES) Classificação: livre





18h  Espetáculo: AH, VITÓRIA QUE SAUDADE!! - do Grupo de Teatro Du Beco(ES)

Espetáculo: AH, VITÓRIA QUE SAUDADE!! - do Grupo de Teatro Du Beco(ES) Classificação: 16 anos





18h30 - Cine Em Cena Homenageados 2013 - Luiz Tadeu Teixeira e Silvia Maria Ramos





Cine Em Cena Homenageados 2013 - Luiz Tadeu Teixeira e Silvia Maria Ramos 20h - Espetáculo: INSANOS - AO VIVO - do Grupo de Teatro Insanos (ES)

Espetáculo: INSANOS - AO VIVO - do Grupo de Teatro Insanos (ES) Classificação: 12 anos





21h  Espetáculo PEDRINHO, O LOCO - GRAVADO E LEGENDADO - do grupo Next Pictures (República Tcheca)

Espetáculo PEDRINHO, O LOCO - GRAVADO E LEGENDADO - do grupo Next Pictures (República Tcheca) Classificação: 12 anos

SEGUNDA-FEIRA (02)

14h às 17h - OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES - AO VIVO

OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES - AO VIVO Professores: Luiz Paixão e Mariana Bizzotto  MG

Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.

Público Alvo: Acima de 16, experiência em teatro e conhecimento mínimo em Brecht e Stanislavski.





16h  Espetáculo: SARAU DE POESIA MARGINAL PERIFÉRICA - da Cia Do Gueto (ES)

Cia Do Gueto (ES) Classificação: Livre





18h30- Cine Em Cena  Homenageada 2014 - Alcione Dias, Antônio Guerra, Jose do Egito





Cine Em Cena  Homenageada 2014 - Alcione Dias, Antônio Guerra, Jose do Egito 20h - Espetáculo: ORAÇÃO - AO VIVO - do Grupo Tarahumaras (ES)

Espetáculo: ORAÇÃO - AO VIVO - do Grupo Tarahumaras (ES) Classificação: 14 anos





21h  Espetáculo: FAHRENHEIT, 451 - da Cia Teatro Urgente (ES)

Cia Teatro Urgente (ES) Classificação: 14 anos

TERÇA-FEIRA (03)

14h às 17h - OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES - AO VIVO

OFICINA BRECHT E STANISLAVSKI: EXPERIMENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES - AO VIVO Professores: Luiz Paixão e Mariana Bizzotto  MG

Disponibilizadas 30 vagas para a oficina. Clique aqui para fazer inscrição.

Público Alvo: Acima de 16, experiência em teatro e conhecimento mínimo em Brecht e Stanislavski.





16h - Espetáculo: O MÁGICO DE OZ" - da Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF)

Trupe Trabalhe Essa Ideia (DF) Classificação: Livre





20h  Espetáculo: A ETERNA EX-PRINCESA DA ZONA SUL - AO VIVO - da Cia Laranja Seleta Produções (ES)

Espetáculo: A ETERNA EX-PRINCESA DA ZONA SUL - AO VIVO - da Cia Laranja Seleta Produções (ES) Classificação: Livre

Acessibilidade: Interpretação em Libras.





21h - Espetáculo: CASA GRANDE E SENZALA - MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO - do Grupo Os Ciclomáticos Cia de Teatro (RJ)

Espetáculo: CASA GRANDE E SENZALA - MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO - do Grupo Os Ciclomáticos Cia de Teatro (RJ) Classificação: 12 anos