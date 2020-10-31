13 clássicos que terão continuação e mostram que o terror nunca descansa

O Exorcista

Adiado para 2021, e com produção atrasada por conta da Covid-19, "Halloween Kills: O Terror Continua" mantém a direção de David Gordon Green, ótimo realizador que mudou a cara da série com "Halloween (2018)", um filme sombrio, com contornos existencialistas. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Porém, ela é surpreendida pelo retorno do vilão. Aproveite o Dia das Bruxas para ver o longa original, "Halloween: A Noite do Terror" (1978), fruto da cabeça genial de John Carpenter, no Looke e Amazon Prime.

Lançado nos Estados Unidos pela HBO Max, o remake do longa-metragem de 1990 não agradou à crítica e ao público. O motivo: não repete o tom macabro e sombrio do clássico comandando pelo ótimo Nicolas Roeg e com Anjelica Houston como protagonista. A nova versão - que ainda não tem data para chegar ao Brasil - erra ao dar tons "coloridos" e infantilizados a um conto de terror que, decididamente, não é voltado para crianças. A escolha de Robert Zemeckis ("Forrest Gump"), um cineasta com viés comercial, para comandar o novo filme mostrou ser uma escolha equivocada. O "Convenção das Bruxas" da década de 1990 está disponível no HBO GO.

A recriação da história clássica da década de 1980 ainda está em fase de negociações. A família de Wes Craven - criador da trama original - afirmou que está desenvolvendo um novo roteiro. Para interpretar Freddy Krueger, estão sendo cotados Kevin Bacon e o próprio Robert Englund, que interpretou o vilão em sete filmes. Mike Flanagan ("Doutor Sono") revelou que também tem interesse em recriar a história. Além disso, Elijah Wood ("O Senhor dos Anéis") está envolvido na criação de uma série televisiva baseada nos longas-metragens originais. "A Hora do Pesadelo" (1984), que deu início à franquia, está disponível no Google Play.

O boneco mais assustador da telona ganhou uma nova versão, agora para a TV. A série, que conta com Jennifer Tilly (que interpretou a noiva do assassino nos cinemas) e Brad Dourif (a voz original do vilão) no elenco, está sendo rodada no Canadá. De acordo com a imprensa americana, os sonhos de Chucky devem conduzir a trama televisiva. O criador do longa original, Don Mancini, será um dos produtores da série ao lado de David Kirschner. Os dois foram responsáveis por todas as produções da franquia nos cinemas, com exceção do (terrível) remake lançado em 2019. Enquanto isso, "O Brinquedo Assassino" (1988) pode ser assistido no iTunes.

O sonho de recriar a história de Jason Voorhees está sendo gestada desde 2018, por conta do sucesso do reboot de "Haloween". Pelas últimas notícias, Jason Blum, da produtora Blumhouse ("Corra"), afirmou que está empenhado em lançar um novo filme. O problema é esperar o fim da disputa judicial entre o roteirista Victor Miller e o diretor Sean S. Cunningham, responsáveis pelo primeiro "Sexta-Feira 13" (1980). Os dois brigam pelo direto de imagens de Jason. A história já ganhou dez sequências, um reboot e uma série de TV. O longa que deu início à saga está disponível no Google Play e iTunes.

O quinto longa-metragem da série criada por Wes Craven em 1996 já tem elenco e diretor confirmados. A trama, porém, ainda não foi revelada. Sabe-se que será o reboot. O projeto está sendo desenvolvido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, que surpreenderam com o bom "Casamento Sangrento" (2019). No cast, alguns personagens icônicos estão de volta, como Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courtney Cox) e Dewey Riley (David Arquette). Entre os novatos, destaque para a escalação dos promissores Jenna Ortega ("You"), Dylan Minnette ("13 Reasons Why") e Mason Gooding ("Com Amor, Victor"). O "Pânico" original pode ser conferido no Telecineplay.

A saga criada pelo mestre Tobe Hooper em 1974, considerado um dos primeiros filmes de serial killer do cinema americano, ganhará sua nona sequência em 2021. A ideia é voltar ao clima gore e violento dos primeiros projetos. A direção ficará a cargo de David Blue Garcia, que fez sucesso no circuito de festivais com o thriller "Tejano" (2018). As filmagens da produção já começaram na Bulgária. O (imperdível) "O Massacre da Serra Elétrica" (1974) está em cartaz no Looke e no Netmovies.

O sádico mundo dos cenobitas, criado pela mente doentia de Clive Barker, ganhará uma refilmagem em 2021. O primeiro longa, lançado em 1987, é considerado um dos melhores e mais originais filmes de horror da história. A direção será de David Bruckner, de "O Ritual", em cartaz na Netflix, com roteiro de Ben Collins e Luke Piotrowski. A esperança dos fãs é que os realizadores respeitem a originalidade do texto de Barker, diluído em mais de dez sequências desnecessárias. "Hellraiser  Renascido do Inferno" (1987), uma ótima opção para curtir no Halloween, está nos catálogos da Amazon Prime, Looke e Netmovies.

Quem não se apavorou com a genialidade do texto de Clive Barker (sempre ele) no filme de 1992, dirigido por Bernard Rose? Quem, em sã consciência, ainda tem coragem de chamar Candyman sete vezes olhando no espelho? O longa-metragem, uma metáfora para o racismo latente na sociedade americana, ganhou uma refilmagem produzida e roteirizada por Jordan Peele ("Corra"). Pelo talento dos envolvidos no novo projeto, a expectativa dos fãs só aumenta. "O Mistério de Candyman" (1992) está disponível no Google Play. É horror, misturado com denúncia social, em sua melhor qualidade.

Clássico dos anos 1990, que ganhou três continuações sofríveis, "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado", com texto do genial Kevin Williamson ("Pânico"), ganhará uma série para a Amazon Prime Vídeo. A ideia é fazer uma versão moderna da história, com trama assinada por Sara Goodman ("Gossip Girl" e "Preacher"). O programa ainda não tem data para estrear no serviço de streaming. Enquanto a série não vem, você pode conferir o primeiro longa-metragem (um horror de respeito) no catálogo do Google Play e iTunes.

A produção ainda não está confirmada, mas, nos últimos meses, rumores indicam que uma terceira parte da obra baseada na literatura de Stephen King deva sair do papel. De acordo com a imprensa americana, Gary Dauberman ("A Freira") estaria com um roteiro praticamente pronto. Aparentemente, a história fará um salto no tempo e focará nos membros sobreviventes do Clube dos Perdedores, que precisam lidar com Pennywise, que deve voltar mais poderoso. Os dois primeiros títulos, que arrecadaram US$ 1,2 bilhões ao redor do mundo, estão disponíveis em streaming. "It - A Coisa" (2017) está em cartaz na Netflix. Por sua vez, "It - Capítulo 2" (2019) pode ser visto no HBO GO.