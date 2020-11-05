À medida em que apuração da eleição continua, EUA têm segunda noite de protestos

Policiais são vistos após uma passeata de protesto no dia seguinte ao dia da eleição em Manhattan Crédito: Reuters/Folhapress

Os Estados Unidos vivem uma segunda noite de protestos, enquanto os votos da eleição presidencial continuam a ser apurados. Embora grande parte das manifestações desta quarta-feira (4), tenha sido pacífica, em algumas cidades houve tensão. Na noite anterior, ao menos 20 pessoas foram presas durante protestos.

Em Minneapolis, manifestantes bloquearam a Interestadual 91, uma das principais rodovias de Minnesota, em um ato contra o presidente americano, Donald Trump , que tenta a reeleição e na madrugada de quarta declarou vitória antes que os resultados finais da apuração fossem conhecidos. A polícia do Estado prendeu algumas das pessoas que faziam parte do protesto e se recusaram a deixar a via. A corporação, porém, não informou quantos foram detidos.

Na Pensilvânia, um dos Estados onde a disputa está mais apertada, protestos exigindo que todos os votos sejam contados eclodiram na cidade de Filadélfia. Mais cedo, a campanha de Trump entrou com uma ação pedindo a suspensão da apuração das cédulas restantes no Estado, que devem ser favoráveis a seu rival, o democrata Joe Biden . Segundo autoridades estaduais, a contagem de todos os votos deve terminar apenas na sexta-feira (6).

Protestos para que todos as cédulas sejam apuradas também aconteceram nas cidades de Portland, Chicago e Nova York - nesta última, houve pequenos focos de incêndio causados pelos manifestantes. Já em Detroit, no Estado de Michigan, manifestantes a favor do presidente se reuniram em frente a um dos locais onde a apuração estava acontecendo. Eles exigiram que a contagem fosse suspensa, alegando que cédulas fraudulentas estavam sendo contadas. Alguns deles batiam na janela do local e gritavam: "Parem a contagem!"

A campanha de Trump também entrou com uma ação em Michigan pedindo a suspensão da contagem. A imprensa americana já projetou a vitória de Joe Biden no Estado.