Biden diz que vai reincorporar EUA ao Acordo de Paris no 1º dia na presidência

Logo após, também no Twitter, Biden anunciou um fundo para arrecadação de recursos para "garantir" a contagem total dos votos. "Donald Trump não decide o resultado desta eleição, nem eu. O povo americano decide. É por isso que apresentamos o Fundo Biden Fight - para garantir que todos os votos sejam contados", disse Biden. A contagem de votos da eleição presidencial ainda está em andamento.