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Publicação

Biden diz que vai reincorporar EUA ao Acordo de Paris no 1º dia na presidência

No Twitter, Biden também anunciou um fundo para arrecadação de recursos para 'garantir' a contagem total dos votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:03

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:03

Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware
Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata, Joe Biden, afirmou que vai reincorporar os Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o clima no primeiro dia do seu eventual governo. "Hoje, a administração Trump deixou oficialmente o Acordo Climático de Paris. E em exatamente 77 dias, um governo Biden voltará a incorporá-lo", escreveu Biden, em sua conta oficial do Twitter, na noite de quarta-feira (4), horário local, referindo-se a 20 de janeiro de 2021, data do início do mandato do futuro presidente.
Logo após, também no Twitter, Biden anunciou um fundo para arrecadação de recursos para "garantir" a contagem total dos votos. "Donald Trump não decide o resultado desta eleição, nem eu. O povo americano decide. É por isso que apresentamos o Fundo Biden Fight - para garantir que todos os votos sejam contados", disse Biden. A contagem de votos da eleição presidencial ainda está em andamento.

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