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Eleições nos EUA

Com resultado do Michigan, Biden fica a um Estado da vitória

Segundo a CNN, Biden conquistou 49,8% dos mais de 5 milhões de votos no Estado, contra 48,6% de Trump, com 97% das urnas apuradas

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 20:01
Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch
Joe Biden já conquistou 253 votos do Colégio Eleitoral Crédito: Reuters/Folhapress
Enquanto o candidato Joe Biden discursava, a projeção da CNN trocava a cor do Estado de Michigan para azul, acrescentando 16 cadeiras do Colégio Eleitoral para o democrata.
Com a vitória, Biden vai a 253 votos contra 213 de Donald Trump e está a um Estado de distância de ser o próximo presidente dos Estados Unidos.
Ele está na frente nas projeções do Arizona e em Nevada, e atrás no Alasca, na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia.
Segundo a CNN, Biden conquistou 49,8% dos mais de 5 milhões de votos no Estado, contra 48,6% de Trump. Cerca de 97% das urnas foram apuradas, e caso a vantagem termine em menos de 1%, o presidente Donald Trump tem direito de pedir a recontagem imediata dos votos.

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