Com resultado do Michigan, Biden fica a um Estado da vitória

Ele está na frente nas projeções do Arizona e em Nevada, e atrás no Alasca, na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia.

Segundo a CNN, Biden conquistou 49,8% dos mais de 5 milhões de votos no Estado, contra 48,6% de Trump. Cerca de 97% das urnas foram apuradas, e caso a vantagem termine em menos de 1%, o presidente Donald Trump tem direito de pedir a recontagem imediata dos votos.