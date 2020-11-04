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Eleição nos EUA

Campanha de Trump diz no Twitter que ele venceu na Pensilvânia

O republicano também informou que entrará na justiça para tentar interromper a apuração, alegando 'falta de transparência'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:14

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:14

O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou vitória na Pensilvânia nesta quarta-feira, apesar de a contagem de votos não ter encerrado no estado. O republicano também informou que entrará na justiça para tentar interromper a apuração, alegando "falta de transparência".
"O presidente Donald Trump ganha a Pensilvânia", diz uma postagem no Twitter oficial da campanha. De acordo com o New York Times, com 83% dos votos apurados no estado, Trump lidera com 52,3% e o democrata Joe Biden aparece com 46,4%.
Mais cedo, a secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, afirmou que a contagem dos votos deve terminar até esta sexta-feira, 6 de novembro.

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