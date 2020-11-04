Campanha de Trump diz que pedirá recontagem de votos em Wisconsin

O presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Alex Brandon/Associated Press/Estadão Conteúdo

O coordenador da campanha de Donald Trump afirmou que irá pedir a recontagem de votos em Wisconsin "imediatamente" mesmo antes da contagem terminar no estado.

"Há suspeitas de irregularidades em diversos condados de Wisconsin, o que levanta sérias dúvidas sobre a validade dos resultados", afirmou Bill Stepien, sem acrescentar detalhes.

A comissão eleitoral do estado, em uma publicação no Twitter, afirmou que as autoridades foram "completamente transparentes" sobre a forma com que os votos estão sendo contabilizados.

Segundo o órgão, os números que circulam na mídia não são oficiais e restam apenas duas cidades, que representam um total de cerca de 600 votos, ainda não reportaram seus resultados aos condados.

A comissão também afirmou que "não há mais cédulas do que eleitores registrados", desfazendo rumores sobre uma possível fraude.

Segundo as projeções do New York Times, o candidato democrata Joe Biden leva vantagem no estado por menos de 1%, com 94% da apuração concluída.

Com 16 cadeiras no Colégio Eleitoral, o estado faz parte do Cinturão da Ferrugem, região que engloba também Michigan e Pensilvânia e que, ao que tudo indica, deve decidir quem será o novo presidente dos Estados Unidos.

Se seguir a tendência do momento, vencendo em Wisconsin e também em Michigan e Nevada, o candidato democrata Joe Biden deve ser eleito para a Casa Branca.