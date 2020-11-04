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Eleições EUA

'Eles estão encontrando votos de Biden em todos os lugares', diz Trump

O presidente,  Donald Trump, voltou a colocar em dúvida o processo de apuração dos votos na eleição presidencial norte-americana desta quarta (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:38

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:38

Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente
Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a colocar em dúvida o processo de apuração dos votos na eleição presidencial norte-americana, em que ele disputa um segundo mandato contra o candidato democrata Joe Biden. "Eles estão encontrando votos de Biden em todos os lugares - na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Tão ruim para o nosso país!", escreveu o republicano em sua conta oficial no Twitter.
O atual chefe da Casa Branca também declarou que "estão trabalhando duro" para "fazer desaparecer" a vantagem de 500 mil votos que ele tem na Pensilvânia.
Segundo o New York Times, com 97% dos votos apurados no Wisconsin, Biden lidera com 49,5% e Trump tem 48,8%.
No Michigan, com 92% das urnas apuradas, o democrata aparece com 49,5% e o republicano, com 48,9%.
Na Pensilvânia, Trump está na frente com 53,6% e Biden tem 45,1%, com 80% dos votos apurados.
Esses Estados divulgam resultados de forma mais lenta porque os votos por correio só começaram a ser contabilizados na terça-feira, no dia da eleição.

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