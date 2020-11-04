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Liderança

EUA: Biden volta a liderar e tem favoritismo em bolsas de apostas

Joe Biden aparece com cerca de 70% de chances de ser eleito em duas bolsas de apostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:21

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:21

O candidato democrata à presidência, Joe Biden, verifica seu relógio durante o debate presidencial final
O candidato democrata à presidência, Joe Biden, verifica seu relógio durante o debate presidencial final Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados UnidosJoe Biden, aparece com cerca de 70% de chances de ser eleito em duas bolsas de apostas, após chegar a ser ultrapassado pelo presidente Donald Trump durante a madrugada desta quarta-feira (4). Com a apuração mais favorável para Biden nos Estados de Michigan e Wisconsin, o ex-vice-presidente, agora, tem 72,46% das apostas no site Smarkets, frente a 26,67% de Trump. Já no Action Network, Biden tem 68,4%.
Mais cedo, após a confirmação da vitória republicana no importante Estado da Flórida, o presidente chegou a concentrar 70% das apostas. No entanto, o democrata venceu no Arizona e aparece na liderança no Wisconsin.

NEVADA

O órgão eleitoral do Estado de Nevada disse nesta quarta-feira que só voltará a atualizar resultados da apuração local da corrida presidencial dos EUA na quinta-feira (5). Joe Biden tem uma pequena vantagem sobre o presidente Donald Trump no Estado, mas um número significativo de cédulas ainda não foi contabilizado.
Segundo o órgão, todos os votos presenciais antecipados e da eleição de ontem, assim como os recebidos pelo correio até segunda-feira (2), já foram contados. Faltam, porém, os votos pelo correio que chegaram ontem, votos pelo correio que ainda devem chegar ao longo da próxima semana e votos provisórios.
"É difícil estimar os votos restantes em Nevada porque cada eleitor recebeu uma cédula por e-mail. Obviamente, nem todos irão votar", afirmou o órgão em sua conta oficial no Twitter.

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