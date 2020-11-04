Joe Biden já tem mais votos totais do que Hillary Clinton obteve em 2016

Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch Crédito: Reuters/Folhapress

Joe Biden já obteve mais votos totais do que Hillary Clinton conseguiu em 2016, ano em que a democrata perdeu a eleição presidencial para o republicano Donald Trump

Biden contabiliza cerca de 68 milhões de votos, contra quase 66,2 milhões de Trump, segundo a imprensa americana. Em 2016, Hillary obteve 65,8 milhões de votos, contra quase 63 milhões de Trump, que venceu na ocasião por obter mais votos no Colégio Eleitoral. Naquele ano, o comparecimento de eleitores às urnas foi menor do que nas duas eleições anteriores (2008 e 2012, ambas vencidas por Barack Obama).

No sistema eleitoral americano, o vencedor não é quem recebe mais votos populares, e sim quem conquista a maioria dos delegados no Colégio Eleitoral. Nesse modelo, cada estado tem um número de votos proporcional à população. A Califórnia, com 39,51 milhões de habitantes, por exemplo, tem direito a 55 representantes. A Dakota do Sul, com 884,6 mil, a 3.

O candidato que vence a eleição em um estado leva todos os votos dele -as exceções são Nebraska e Maine, que dividem os votos de maneira mais proporcional. No fim do processo, é eleito quem conquistar mais da metade dos votos no Colégio Eleitoral, ou seja, ao menos 270 dos 538 votos possíveis.