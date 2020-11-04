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Eleições nos EUA

Joe Biden já tem mais votos totais do que Hillary Clinton obteve em 2016

Biden contabiliza cerca de 68 milhões de votos, contra quase 66,2 milhões de Trump, segundo a imprensa americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 13:00

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 13:00

Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch
Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch Crédito: Reuters/Folhapress
Joe Biden já obteve mais votos totais do que Hillary Clinton conseguiu em 2016, ano em que a democrata perdeu a eleição presidencial para o republicano Donald Trump.
Biden contabiliza cerca de 68 milhões de votos, contra quase 66,2 milhões de Trump, segundo a imprensa americana. Em 2016, Hillary obteve 65,8 milhões de votos, contra quase 63 milhões de Trump, que venceu na ocasião por obter mais votos no Colégio Eleitoral. Naquele ano, o comparecimento de eleitores às urnas foi menor do que nas duas eleições anteriores (2008 e 2012, ambas vencidas por Barack Obama).
No sistema eleitoral americano, o vencedor não é quem recebe mais votos populares, e sim quem conquista a maioria dos delegados no Colégio Eleitoral. Nesse modelo, cada estado tem um número de votos proporcional à população. A Califórnia, com 39,51 milhões de habitantes, por exemplo, tem direito a 55 representantes. A Dakota do Sul, com 884,6 mil, a 3.
O candidato que vence a eleição em um estado leva todos os votos dele -as exceções são Nebraska e Maine, que dividem os votos de maneira mais proporcional. No fim do processo, é eleito quem conquistar mais da metade dos votos no Colégio Eleitoral, ou seja, ao menos 270 dos 538 votos possíveis.
Até agora, Biden tem 238 votos no colégio eleitoral, contra 213 de Trump. O presidente americano, no entanto, já se declarou vencedor e afirmou que irá à Suprema Corte.

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