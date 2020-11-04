Campanha de Trump diz ter pedido suspensão de contagem em Michigan

Donald Trump Crédito: Reuters/Folhapress

A campanha do candidato republicano Donald Trump divulgou um comunicado nesta quarta-feira (4) afirmando que entrou com ação para suspender a contagem dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos em Michigan.

O estado tem 94% dos votos apurados até o momento, de acordo com o New York Times, e Trump perde para o democrata Joe Biden por 0,7 ponto percentual.

O partido do atual presidente norte-americano pede que a contagem seja paralisada até que eles consigam acesso para verificar a abertura dos votos.