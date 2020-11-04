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Eleição nos EUA

Campanha de Trump diz ter pedido suspensão de contagem em Michigan

O estado tem 94% dos votos apurados até o momento, de acordo com o New York Times, e Trump perde para o democrata Joe Biden por 0,7 ponto percentual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 18:34

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:34

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reuters/Folhapress
A campanha do candidato republicano Donald Trump divulgou um comunicado nesta quarta-feira (4) afirmando que entrou com ação para suspender a contagem dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos em Michigan.
O estado tem 94% dos votos apurados até o momento, de acordo com o New York Times, e Trump perde para o democrata Joe Biden por 0,7 ponto percentual.
O partido do atual presidente norte-americano pede que a contagem seja paralisada até que eles consigam acesso para verificar a abertura dos votos.
Segundo a CNN americana, o escrivão do tribunal no qual a campanha de Trump afirmou ter entrado com a ação disse que ainda não havia recebido o pedido.

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