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Atos

Manifestantes anti-Trump são presos em NY; Michigan e Arizona têm atos pró-Trump

Os manifestantes exigem a contagem total dos votos. Os atos ocorrem enquanto o país aguarda o resultado da eleição presidencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:00

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:00

Apoiadores de Donald Trump seguram cartazes para protestar contra os primeiros resultados da eleição presidencial de 2020, em Phoenix, Arizona
Apoiadores de Donald Trump seguram cartazes para protestar contra os primeiros resultados da eleição presidencial de 2020, em Phoenix, Arizona Crédito: Reuters/Folhapress
Pelo menos 30 manifestantes que participaram de um protesto contra o presidente Donal Trump foram presos em Manhattan, Nova York, na noite desta quarta-feira (4), após contrariarem ordem de dispersão da polícia local. Os manifestantes exigem a contagem total dos votos. Os atos ocorrem enquanto o país aguarda o resultado da eleição presidencial.
As prisões ocorreram por volta das 20h de quarta-feira, no horário local, de acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York. Incêndios foram provocados em áreas onde os manifestantes estavam reunidos. Antes do início da marcha, várias centenas de manifestantes se reuniram no Washington Square Park, em Manhattan, para um protesto contra Trump e a violência policial.
Já em Detroit, no Michigan, e em Phoenix, no Arizona, dezenas de apoiadores do atual presidente Trump se reuniram em frente aos centros de apuração dos votos para pedir a interrupção da contagem das cédulas eleitorais. 

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