Manifestantes anti-Trump são presos em NY; Michigan e Arizona têm atos pró-Trump

As prisões ocorreram por volta das 20h de quarta-feira, no horário local, de acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York. Incêndios foram provocados em áreas onde os manifestantes estavam reunidos. Antes do início da marcha, várias centenas de manifestantes se reuniram no Washington Square Park, em Manhattan, para um protesto contra Trump e a violência policial.