Trump diz que virada de cenário é algo 'muito estranho'

O candidato Donald Trump voltou a lançar dúvidas sobre a apuração eleitoral nos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

Donald Trump voltou a lançar dúvidas sobre a apuração eleitoral nos EUA, com a disputa acirrada e a vantagem que ele parecia manter sobre o democrata Joe Biden em locais que ainda não tinham completado a apuração se dissipando aos poucos.

Menos de uma hora depois, o Twitter marcou a mensagem presidencial como conteúdo duvidoso: "Alguns ou todos os conteúdos compartilhados neste Tweet são contestáveis e podem ter informações incorretas sobre como participar de uma eleição ou de outro processo cívico".

Dos 50 estados, 7 ainda não concluíram sua apuração e não apontaram vencedor: Alaska, Nevada, Carolina do Sul, Geórgia e três dos do chamado Cinturão da Ferrugem, Michigan, Wisconsin e Geórgia. No início da madrugada, Trump liderava nesses três e na Geórgia, mas a situação se inverteu quando foram computados votos de sessões eleitorais de locais mais urbanos ou de população negra maior, que tendem a se alinhar aos democratas. Exemplos são o condado de DeKalb, na Geórgia, na grande Atlanta, e Filadélfia, na Pensilvânia.

"Na noite passada eu liderava, geralmente de forma concreta, em vários dos estados decisivos e em quase todas as instâncias que os democratas competiram e controlam. Então, um a um, eles começaram a magicamente desaparecer conforme votos despejados de surpresa eram contados. MUITO ESTRANHO, e os "pesquisadores" entenderam completa & historicamente errado!", escreveu no Twitter.

Trump tem desacreditado o sistema de votação antecipada pelo correio desde antes das eleições, e ameaça contestar os resultados na Suprema Corte do país. O país registrou recorde de participação nesta modalidade neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

A maior parte dos votos que viraram o cenário ao longo da madrugada, porém, são votos depositados nas urnas no dia da eleição, terça (3). A inversão de resultados ao longo da apuração é comum nos EUA, já que o país não tem um órgão equivalente ao nosso TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que conduza as apurações e compile em tempo real todos os resultados.

Após o Twitter marcar a mensagem de Trump como possivelmente enganosa, o presidente retrucou: "O que é isso?"