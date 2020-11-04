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Declaração

Eslovênia, terra da primeira-dama Melania, reconhece vitória de Trump

O primeiro-ministro da Eslovênia foi o primeiro líder da União Europeia a reconhecer a vitória do republicano, que declarou-se vitorioso antes do encerramento da apuração dos votos

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:08
Donald Trump
Donald Trump declarou-se vitorioso antes do encerramento da apuração dos votos Crédito: Reuters/Folhapress
O primeiro-ministro da Eslovênia, Janez Jansa, reconheceu a vitória de Donald Trump nas eleições americanas.
"Está muito claro que os americanos elegeram @realDonaldTrump @Mike_Pence por #mais4anos", disse o líder do país alpino, que é a terra natal da primeira-dama Melania Trump.
Ele foi o primeiro líder da União Europeia a reconhecer a vitória do republicano, que declarou-se vitorioso antes do encerramento da apuração dos votos.
A Alemanha, por sua vez, afirmou estar preocupada com a situação nos Estados Unidos, comentou a ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ela classificou a situação de "muito explosiva". "O resultado destas eleições ainda não está decidido. Ainda estão contando os votos", disse Karrenbauer, em entrevista ao canal ZDF. Ela advertiu sobre o risco de uma crise constitucional no país.

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