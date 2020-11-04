Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que venceu na Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Michigan
Eleições nos EUA

Trump diz que venceu na Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Michigan

Segundo projeção do New York Times, Trump ganha por 5,1 pontos percentuais na Pensilvânia. Já na Geórgia e na Carolina do Norte a disputa está mais acirrada, e a imprensa americana dá vitória a Biden no Michigan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 20:52

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados UnidosDonald Trump, afirmou em seu perfil no Twitter que sua campanha está se considerando vitoriosa nos estados da Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte, que ainda estão com a disputa em aberto.
No momento, segundo projeção do New York Times, Trump ganha por 5,1 pontos percentuais na Pensilvânia. Já na Geórgia e na Carolina do Norte a disputa está mais acirrada: Trump vence por 1,7 ponto e 1,4 ponto percentual, respectivamente.
O atual presidente dos EUA afirmou nesta tarde na rede social que estava ganhando com folga na Pensilvânia, mas que o Estado anunciou que ainda há "milhões de votos para serem contados" e que "não permite permite observadores legais" nos locais de apuração.
Ainda restam 16% dos votos para serem apurados no Estado, boa parte enviados pelo correio. Na Geórgia e na Carolina do Norte, a apuração já chegou a 94%e 95% dos votos.

Veja Também

Com resultado do Michigan, Biden fica a um Estado da vitória

Biden evita declarar vitória, mas fala como presidente e pede união

Campanha de Trump diz no Twitter que ele venceu na Pensilvânia

Apesar disso, Trump diz em sua postagem que tem uma grande vantagem nesses três Estados.
O candidato a reeleição afirmou que também se considera vitorioso no Michigan "se, de fato, houve um grande número de votos descartados secretamente".
A imprensa americana já apontou vitória de Joe Biden no Estado.
A campanha de Trump entrou com uma ação judicial em Michigan para tentar suspender a contagem até que pudessem checar a abertura e o processamento dos votos que chegaram pelo correio.

Veja Também

Campanha de Trump diz ter pedido suspensão de contagem em Michigan

"Eleição dos EUA é igual regulamento de Campeonato Carioca", diz leitor

Campanha de Trump diz que pedirá recontagem de votos em Wisconsin

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados