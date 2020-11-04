Trump diz que venceu na Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Michigan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump , afirmou em seu perfil no Twitter que sua campanha está se considerando vitoriosa nos estados da Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte, que ainda estão com a disputa em aberto.

No momento, segundo projeção do New York Times, Trump ganha por 5,1 pontos percentuais na Pensilvânia. Já na Geórgia e na Carolina do Norte a disputa está mais acirrada: Trump vence por 1,7 ponto e 1,4 ponto percentual, respectivamente.

O atual presidente dos EUA afirmou nesta tarde na rede social que estava ganhando com folga na Pensilvânia, mas que o Estado anunciou que ainda há "milhões de votos para serem contados" e que "não permite permite observadores legais" nos locais de apuração.

Ainda restam 16% dos votos para serem apurados no Estado, boa parte enviados pelo correio. Na Geórgia e na Carolina do Norte, a apuração já chegou a 94%e 95% dos votos.

Apesar disso, Trump diz em sua postagem que tem uma grande vantagem nesses três Estados.

O candidato a reeleição afirmou que também se considera vitorioso no Michigan "se, de fato, houve um grande número de votos descartados secretamente".

A imprensa americana já apontou vitória de Joe Biden no Estado.