"Eleição dos EUA é igual regulamento de Campeonato Carioca", diz leitor

Presidente Donald J. Trump fala à imprensa na Casa Branca Crédito: Tia Dufour/ Casa Branca

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump se declara vencedor da eleição e repete que vai à Suprema Corte (Mundo, 04/11). Esses políticos que se candidatam a um cargo público e depois falam que existem manobras para favorecer outros candidatos não deviam nem se candidatar a um cargo! (Joseph L. Reis) . Esses políticos que se candidatam a um cargo público e depois falam que existem manobras para favorecer outros candidatos não deviam nem se candidatar a um cargo!

Brasileiro é tenso: diz entender a política estadunidense, porém não conhece nem o candidato a vereador do seu bairro. (Dassaieve Oliveira)

A eleição dos EUA é igual regulamento de Campeonato Carioca... Não dá pra entender nada. Melhor esperar o resultado final. (Raul Marques)

CORONAVÍRUS

Festas infantis liberadas no ES a partir da próxima terça (03) (Cotidiano, 01/11). É óbvio que daqui uns dias a segunda onda estará chegando ao Brasil. Nos EUA, em um dia foram 99 mil infectados; o Reino Unido decretou lockdown até dezembro… e aqui estamos fazendo festas! (Fabiana Alves Moreira) . É óbvio que daqui uns dias a segunda onda estará chegando ao Brasil. Nos EUA, em um dia foram 99 mil infectados; o Reino Unido decretou lockdown até dezembro… e aqui estamos fazendo festas!

Engraçado que tudo pode voltar ao normal, bares, restaurantes, confraternização... e por que não festa infantil? Gente, é dar a cara tapa, vamos ficar reféns até quando? Os cerimoniais estão fechados desde março, sem renda alguma! Quero saber se vocês querem um boleto para pagar! (Jéssica Andrade)

Quando a gente fala para ficar em casa e evitar aglomerações, aparece sempre alguém achando que a gente está dizendo que ninguém pode trabalhar. No fundo, o sujeito quer é isso: fazer festa, ir à praia, aglomerar só pra desafiar o vírus. (Dominic Souza)

ACIDENTE

Trabalhador morre após bloco se soltar em pedreira de Barra de São Francisco (Economia, 02/11). Até quando essas imprudências desses empresários vão continuar? Cadê o sindicato, cadê o MTP? Falta de fiscalização dos órgãos competentes. Há empresas que não fornecem nem os EPIs adequado aos colaboradores. Lamentável isso! (Marcos Lemos) Até quando essas imprudências desses empresários vão continuar? Cadê o sindicato, cadê o MTP? Falta de fiscalização dos órgãos competentes. Há empresas que não fornecem nem os EPIs adequado aos colaboradores. Lamentável isso!

SUS

Bolsonaro revoga decreto que previa privatização das unidades de saúde (Cotidiano, 28/10). Privatização do SUS é totalmente inconstitucional e quem apoia esse tipo de medida ou é leigo ou nunca sequer precisou do SUS na vida. Tem que ter muita falta de senso, humanidade e ser muito puxa saco de governo para ser a favor. (Vinnicius Siqueira) . Privatização do SUS é totalmente inconstitucional e quem apoia esse tipo de medida ou é leigo ou nunca sequer precisou do SUS na vida. Tem que ter muita falta de senso, humanidade e ser muito puxa saco de governo para ser a favor.