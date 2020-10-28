"Pena deveria ser dobrada", diz leitor sobre PM preso com 230 kg de maconha

Operação apreende 230 kg de maconha com tenente da PM em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

DROGAS

Tenente da PM é preso após ser flagrado com 230 kg de maconha em Vila Velha (Polícia, 28/10). O pior bandido é aquele que veste uma farda... é claro que não se pode generalizar, mas esse é tipo que preocupa, pois os casos têm aumentado. (Clarice Melo Gonçalves) . O pior bandido é aquele que veste uma farda... é claro que não se pode generalizar, mas esse é tipo que preocupa, pois os casos têm aumentado.

Outro caso isolado de número 8574698514862125412! Vai continuar a receber salário, se não for solto por um atestado médico. Agora se for do morro, preto e pobre, cai com 10 buchinhas e 200 reais em dinheiro, fica jogado cinco anos na cadeia, com o Estado gastando cinco mil reais por mês! (Alexandre Marques)

Um oficial do crime. Quantos colegas de farda ele não contribui para que fossem mortos? Quantas famílias ele não ajudou a destruir? Será que ele tem orgulho de pertencer à corporação? (Adesio Gobbo)

A pena deveria ser dobrada para policiais. O exemplo deveria vir deles. (Fran Rosa)

A proibição do produto mais vendido pelos traficantes resulta nisso: alta valorização, que permite suborno de alguns e compra de armamentos para manter o negócio. Quem não gosta não vai fumar e quem gosta não vai parar, o jogo é esse. Países desenvolvidos já estão com alta lucratividade (investem na saúde) resultante da liberação e controle. (Luiz Antônio Vieira)

Um dia um PM é mais uma vez absolvido e afastado, recebendo seu salário em casa, por ter agredido um frentista. No outro um PM cheio de droga em casa. Como apoiar uma corporação com tantas falhas? (Luciano Chagas)

TRANSPORTE PÚBLICO

Transcol: 90 denúncias por dia de aglomeração e falta de máscaras (Cotidiano, 27/10). Sou professor e hoje é meu terceiro dia de volta ao ensino presencial. Nesses três dias já perdi a conta da quantidade de pessoas sem máscara dentro do coletivo ou com o nariz de fora. Quanto à quantidade de pessoas dentro dos ônibus, nem precisa de denúncia para saber disso. Basta olhar! (Janssen Cunha) . Sou professor e hoje é meu terceiro dia de volta ao ensino presencial. Nesses três dias já perdi a conta da quantidade de pessoas sem máscara dentro do coletivo ou com o nariz de fora. Quanto à quantidade de pessoas dentro dos ônibus, nem precisa de denúncia para saber disso. Basta olhar!

Falam que a falta de máscaras e uma irresponsabilidade, mas a maior irresponsabilidade é ver esses ônibus hiperlotados. Simples!!! (Claudio Gomes)

O MPE deveria obrigar o Sistema Transcol a aumentar a frota de ônibus. Querem nos obrigar a tantas coisas, por que não obrigam o governa a cumprir as obrigações? Ônibus cheio é transmissão certa. (Cacá Lopes Silva)

Precisa de uma fiscalização. O transporte público é hoje o maior foco de transmissão da Covid-19. Quem vai fiscalizar? Hoje só tem o motorista. Ou ele dirige ou fiscaliza. Mas ninguém quer saber. O importante é o trabalhador não faltar ao trabalho. O resto que se exploda. E que os hospitais transbordem e os mortos se amontoem. (Luciano Sjb)

Todos estão errados: a empresa, o motorista e os passageiros. A situação não muda, é repetição de erros em cima de erros. De algum lugar tem que partir uma solução, sempre ficam nesse jogo de empurra de responsabilidades… (Yvone Domingas Secomandi Borges)

AGRESSÃO

Recebendo salário, PM que bateu em frentista no ES recebe 4ª licença médica (Polícia, 27/10). Neste nosso Brasil, as leis só favorecem aos grandões. Se fosse o frentista que tivesse feito essa baixeza com o policial, ele estaria preso, mas como foi o contrário, o policial continua impune, recebendo todo mês o seu salário... Enquanto não tivermos leis severas em nosso Brasil, tudo ficará assim, condenando os que estão certos e absolvendo os que estão errados. (Lucimar Nascimento) . Neste nosso Brasil, as leis só favorecem aos grandões. Se fosse o frentista que tivesse feito essa baixeza com o policial, ele estaria preso, mas como foi o contrário, o policial continua impune, recebendo todo mês o seu salário... Enquanto não tivermos leis severas em nosso Brasil, tudo ficará assim, condenando os que estão certos e absolvendo os que estão errados.

Nada justifica uma injustiça. A lei tem que ser pra todo cidadão que a descumprir, mas isso não acontece no país tomado pela injustiça como o nosso e outros. Se fosse um criminoso terrível ou um traficante poderoso, duvido que o policial teria coragem de bater na cara do indivíduo. (Elias Farias)

Os requisitos para ser o policial militar deveriam ser mais rigorosos e mais exigentes. É muito policial despreparado ocupando um cargo de muita responsabilidade. Muitos estão na profissão pelo salário e para fazer da autoridade policial um benefício próprio. (Hebert Montarroios)

Inversão de valores, patrocinada por aqueles que deveriam fazer valer a posição de mantenedores da lei. O corporativismo me enoja. Enquanto a vítima tem que se esconder, o agressor é protegido pelo sistema e, ao invés de ser punido, é agraciado pelo sistema ao receber o dinheiro que é pago por nós através de impostos, e se acovardando atrás de atestados. (Márcia Silva)

Como falar aos nossos filhos que a polícia está do lado do cidadão de bem se um dia ele se deparar com uma situação dessas, levar um tapa na cara de um policial e ver que com este nada acontece? Decida, Secretaria de Segurança Pública, se a polícia é para nós proteger ou nos oprimir. Se a polícia tem apoio incondicional mesmo praticando violência contra nós, por que pedem nosso apoio? (Luciane Amaral)

CLOROQUINA

Três meses depois, estudo com cloroquina em Vitória não está concluído (Cotidiano, 2710). Teste inconclusivo, que extrapola em dois meses o prazo, mostra ineficácia no resultado. (Eduardo Oliveira) . Teste inconclusivo, que extrapola em dois meses o prazo, mostra ineficácia no resultado.

Dinheiro gasto com algo que já foi, saturadamente, dito que não funciona. Misticismo farmacológico em pleno 2020… (Lucas Tófano)

Engraçado que conheço várias pessoas que fizeram o uso desse medicamentos e deram supercerto. E várias inclusive na família. (Lania Lopes Edilania)