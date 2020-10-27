Desde o início da pandemia da Covid-19, alguns protocolos tiveram que ser implementados para evitar a disseminação do coronavírus dentro dos transportes públicos. Entre as medidas adotadas, limite da quantidade de passageiros e a obrigatoriedade do uso de máscaras. No entanto, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), em menos de 50 dias, recebeu uma média de 90 denúncias diárias pelo descumprimento dessas normas no Transcol.
Ao todo, foram registradas 2.321 reclamações referentes à lotação e 1.878 pelo não uso de máscara, totalizando 4.199 ocorrências entre 1º de setembro e 17 de outubro. As denúncias hoje são feitas no aplicativo "ÔnibusGV", disponível para os sistemas Android e iOS. É preciso instalar o aplicativo no celular para conseguir acessar a ferramenta.
Essa funcionalidade do "ÔnibusGV" existe desde maio. Somente após dois meses de funcionamento, já haviam sido registradas mais de 17 mil reclamações. As linhas citadas como as mais problemáticas pelos passageiros foram: 591, 525, 501, 507 e 526.
Transcol - 90 denúncias por dia de aglomeração e falta de máscaras
Usuários do transporte público na Grande Vitória alegam que têm sido frequente a circulação dos ônibus com lotação acima da capacidade ideal e com pessoas sem máscaras, conforme relatos já publicados em A Gazeta. De acordo com eles, os ônibus estão transitando sem controle do número máximo de pessoas, e o distanciamento social de 1,5 metro nos terminais não é fiscalizado.
"Não existe a chance de esperar o próximo ônibus vazio. O que está acontecendo é um absurdo. Tem pouco carro rodando e a gente está sofrendo muito. Todo mundo tem medo. Saio de casa para trabalhar às 4h, e o ônibus está cheio. À tarde, está cheio também. Uns usam máscara, outros não. Como não ter medo desse jeito?", questiona o jardineiro José Priezo de Souza, que mora no bairro Oriente, em Cariacica, e trabalha em um condomínio na Rodovia do Contorno, na Serra.
MAIS RISCOS PARA OS CAPIXABAS
O medo tem fundamento. A quarta fase do inquérito sorológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizada em junho, apontou que 29,1% dos capixabas que testaram positivo passaram mais de 30 minutos dentro dos ônibus, local em que raramente é possível respeitar a distância mínima de 1,5 metro, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Do total de contaminados, 21,9% também entravam nos veículos pelo menos quatro dias por semana.
O infectologista Lauro Pinto Ferreira defende que haja uma conscientização dos passageiros, especialmente aqueles que dependem dos coletivos. "Entendo que nem todos podem abrir mão do transporte público, mas têm pessoas que tiram a máscara para fumar, coçar e limpar o rosto. Acabaram de encostar a mão no corrimão e põem ela na boca. Isso é inapropriado", ressalta.
RELEMBRE
Várias medidas foram tomadas pela Ceturb e pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para evitar o contágio do novo coronavírus dentro do transporte público. Todas elas foram inseridas no "Plano Estadual de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus do Sistema Transcol", que trouxe 40 recomendações para serem aplicadas e fiscalizadas nos terminais e nos ônibus do Sistema Transcol.
Entre elas, estão o reforço na higienização dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído, conforme orientações da Sesa; reforço na limpeza dos terminais e disponibilização de sabonete nos banheiros, afastamento de colaboradores do sistema com mais de 60 anos, com comorbidades ou com sintomas gripais; e retirada dos veículos com ar-condicionado de circulação.
Também foi feita a recomendação para que passageiros embarquem somente em veículos com assentos disponíveis; marcação das filas nos terminais e recomendação aos passageiros para manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro, além da distribuição de álcool em gel e máscaras para os trabalhadores do sistema; e distribuição de máscaras para passageiros nos terminais.
A proibição de passageiros viajando em pé, no entanto, foi flexibilizada no último dia 03. As novas regras determinam que podem ficar até dois passageiros em pé por metro quadrado. Os ônibus que circulam com ar-condicionado também foram permitidos a voltar às ruas com renovação permanente do ar interno, mesmo que a situação ainda preocupe os passageiros.
CONFUSÃO
Aliás, foi pela falta de máscara que duas passageiras trocaram agressões físicas dentro de um Transcol, no dia 16 de outubro, em Vila Velha. A briga começou quando uma delas se negou a ficar no ônibus com a proteção, embora seu uso seja obrigatório desde maio deste ano.
Mesmo após ser abordada pelo motorista, que pediu para que a mulher colocasse a máscara, ela resistiu. Outra passageira ficou indignada com a situação e a discussão teve início, o que resultou em xingamentos, socos e na ida da maioria dos passageiros para prestar depoimento na delegacia.
APLICATIVO
Já em período de testes, uma nova funcionalidade do aplicativo "ÔnibusGV" permite que os passageiros consigam ver, em tempo real, se os ônibus estão lotados ou não. Por meio de uma câmera dentro do coletivo, a pessoa pode acompanhar o movimento interno do veículo antes da sua chegada na parada. Assim, ficará ao critério da pessoa decidir sobre o embarque naquele veículo.
Nesta fase, são 25 veículos com o sistema. Até o final do ano, serão 600 contemplados, totalizando a frota das linhas troncais. Até julho de 2021, segundo previsões do governo estadual, o sistema estará implantado em 100% dos coletivos do Sistema Transcol. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no último dia 30 de setembro.
PENALIDADES
Por nota, a Ceturb informou que os dados obtidos a partir das denúncias são usadas para orientar nas ações das empresas, com o intuito de fazer o "ajuste de oferta à demanda e para servir como conscientização da população para o uso de máscaras, por se tratar de uma ação comportamental", afirma.
(*) Maria Fernanda Conti é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Joyce Meriguetti e de Aline Nunes.