Passageiros se queixam que ônibus do Transcol circulam frequentemente lotados Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Ao todo, foram registradas 2.321 reclamações referentes à lotação e 1.878 pelo não uso de máscara, totalizando 4.199 ocorrências entre 1º de setembro e 17 de outubro. As denúncias hoje são feitas no aplicativo "ÔnibusGV", disponível para os sistemas Android e iOS. É preciso instalar o aplicativo no celular para conseguir acessar a ferramenta.

591, 525, 501, 507 e 526. Essa funcionalidade do "ÔnibusGV" existe desde maio. Somente após dois meses de funcionamento, já haviam sido registradas mais de 17 mil reclamações . As linhas citadas como as mais problemáticas pelos passageiros foram:

Your browser does not support the audio element. Transcol - 90 denúncias por dia de aglomeração e falta de máscaras

"Não existe a chance de esperar o próximo ônibus vazio. O que está acontecendo é um absurdo. Tem pouco carro rodando e a gente está sofrendo muito. Todo mundo tem medo. Saio de casa para trabalhar às 4h, e o ônibus está cheio. À tarde, está cheio também. Uns usam máscara, outros não. Como não ter medo desse jeito?", questiona o jardineiro José Priezo de Souza, que mora no bairro Oriente, em Cariacica, e trabalha em um condomínio na Rodovia do Contorno, na Serra

MAIS RISCOS PARA OS CAPIXABAS

O infectologista Lauro Pinto Ferreira defende que haja uma conscientização dos passageiros, especialmente aqueles que dependem dos coletivos. "Entendo que nem todos podem abrir mão do transporte público, mas têm pessoas que tiram a máscara para fumar, coçar e limpar o rosto. Acabaram de encostar a mão no corrimão e põem ela na boca. Isso é inapropriado", ressalta.

RELEMBRE

Entre elas, estão o reforço na higienização dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído, conforme orientações da Sesa; reforço na limpeza dos terminais e disponibilização de sabonete nos banheiros, afastamento de colaboradores do sistema com mais de 60 anos, com comorbidades ou com sintomas gripais; e retirada dos veículos com ar-condicionado de circulação.

Também foi feita a recomendação para que passageiros embarquem somente em veículos com assentos disponíveis; marcação das filas nos terminais e recomendação aos passageiros para manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro, além da distribuição de álcool em gel e máscaras para os trabalhadores do sistema; e distribuição de máscaras para passageiros nos terminais.

A proibição de passageiros viajando em pé, no entanto, foi flexibilizada no último dia 03. As novas regras determinam que podem ficar até dois passageiros em pé por metro quadrado. Os ônibus que circulam com ar-condicionado também foram permitidos a voltar às ruas com renovação permanente do ar interno, mesmo que a situação ainda preocupe os passageiros.

CONFUSÃO

Briga no Transcol devido a uso de máscara vai parar na delegacia Crédito: Reprodução

Mesmo após ser abordada pelo motorista, que pediu para que a mulher colocasse a máscara, ela resistiu. Outra passageira ficou indignada com a situação e a discussão teve início, o que resultou em xingamentos, socos e na ida da maioria dos passageiros para prestar depoimento na delegacia.

APLICATIVO

Já em período de testes, uma nova funcionalidade do aplicativo "ÔnibusGV" permite que os passageiros consigam ver, em tempo real, se os ônibus estão lotados ou não. Por meio de uma câmera dentro do coletivo, a pessoa pode acompanhar o movimento interno do veículo antes da sua chegada na parada. Assim, ficará ao critério da pessoa decidir sobre o embarque naquele veículo.

Nesta fase, são 25 veículos com o sistema. Até o final do ano, serão 600 contemplados, totalizando a frota das linhas troncais. Até julho de 2021, segundo previsões do governo estadual, o sistema estará implantado em 100% dos coletivos do Sistema Transcol. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no último dia 30 de setembro.

PENALIDADES

Por nota, a Ceturb informou que os dados obtidos a partir das denúncias são usadas para orientar nas ações das empresas, com o intuito de fazer o "ajuste de oferta à demanda e para servir como conscientização da população para o uso de máscaras, por se tratar de uma ação comportamental", afirma.