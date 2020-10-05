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Grande Vitória

Mesmo com mais Transcol nas ruas, população reclama de ônibus cheios

Nesta segunda (5), ônibus com ar-condicionado voltaram a circular. A reportagem da TV Gazeta circulou por terminais  para ver como estava a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 14:08

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:08

Os ônibus do Transcol têm circulado lotados na Grande Vitória
Os ônibus do Transcol têm circulado lotados na Grande Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Os ônibus do Sistema Transcol com ar-condicionado, que estavam suspensos desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, voltaram a circular nesta segunda-feira (5). Agora, 126 coletivos voltaram a integrar a frota do Transcol. Mas será que esse aumento melhorou a rotina dos passageiros?
Na manhã desta segunda (5), a reportagem da TV Gazeta circulou por terminais de CariacicaVila Velha e Serra. Em todos os lugares, a movimentação era intensa, com muita gente em busca de um espaço nos coletivos.  
"Fala que é para não andar lotado, mas os ônibus estão assim (cheios). É todo dia cheio de gente" afirmou Petrina, moradora de Jardim Carapina, na Serra, em vídeo enviado à TV Gazeta.
A partir de agora, de acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande,  100% da frota está à disposição da população. Mas em outro registro feito por um passageiro da linha 501 - Terminal  de Jacaraípe/ Vila Velha -, o coletivo também aparece lotado. "Essa é a situação do ônibus que a gente viaja todo dia", reclamou um passageiro.
De acordo com o governador Renato Casagrande, mais de 1400 ônibus estão nas ruas. "Com a inclusão de 126 ônibus de ar-condicionado e mais alguns ônibus, nós vamos chegar a 100% dos ônibus. Pouco mais de 1400 ônibus circulando no Sistema Transcol, mesmo que ainda tenhamos 60% das viagens sendo feitas nos dias úteis", disse o governador em coletiva de imprensa na sexta-feira (2).
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi) sobre a reclamação dos passageiros.  Assim que a demanda for respondida, essa matéria será atualizada. 
Imagens mostram ônibus do Transcol lotado; linha faz o trajeto entre Jacaraípe, na Serra, e Vila Velha
Ônibus da linha 501 também tem ficado lotado Crédito: Internauta

PASSAGEIRO PODE VIAJAR EM PÉ

No final de agosto, o governo do Estado chegou a assinar um termo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) se comprometendo a não deixar que os ônibus saíssem ou passassem pelos terminais com passageiros em pé, mas o acordo abria uma brecha, caso houvesse uma orientação específica da autoridade sanitária. Mesmo após o acordo, os passageiros ainda relatavam lotação nos coletivos do Transcol. Agora, os ônibus também pode circular com passageiro em pé, mas há um limite de pessoas.
Na portaria publicada no último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) definem que as linhas expressas podem sair dos terminais com até 25 passageiros em pé (no caso dos ônibus articulados) ou no máximo 15 (nos ônibus convencionais). Já nas linhas não expressas, continua valendo a determinação de só sair dos terminais com passageiros sentados.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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