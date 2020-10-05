Mesmo com mais Transcol nas ruas, população reclama de ônibus cheios

Os ônibus do Transcol têm circulado lotados na Grande Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Os ônibus do Sistema Transcol com ar-condicionado, que estavam suspensos desde março por conta da pandemia do novo coronavírus , voltaram a circular nesta segunda-feira (5). Agora, 126 coletivos voltaram a integrar a frota do Transcol. Mas será que esse aumento melhorou a rotina dos passageiros?

TV Gazeta circulou por terminais de Vila Velha e Na manhã desta segunda (5), a reportagem dacirculou por terminais de Cariacica Serra . Em todos os lugares, a movimentação era intensa, com muita gente em busca de um espaço nos coletivos.

"Fala que é para não andar lotado, mas os ônibus estão assim (cheios). É todo dia cheio de gente" afirmou Petrina, moradora de Jardim Carapina, na Serra, em vídeo enviado à TV Gazeta.

A partir de agora, de acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, 100% da frota está à disposição da população. Mas em outro registro feito por um passageiro da linha 501 - Terminal de Jacaraípe/ Vila Velha -, o coletivo também aparece lotado. "Essa é a situação do ônibus que a gente viaja todo dia", reclamou um passageiro.

De acordo com o governador Renato Casagrande, mais de 1400 ônibus estão nas ruas. "Com a inclusão de 126 ônibus de ar-condicionado e mais alguns ônibus, nós vamos chegar a 100% dos ônibus. Pouco mais de 1400 ônibus circulando no Sistema Transcol, mesmo que ainda tenhamos 60% das viagens sendo feitas nos dias úteis", disse o governador em coletiva de imprensa na sexta-feira (2).

A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi) sobre a reclamação dos passageiros. Assim que a demanda for respondida, essa matéria será atualizada.

Ônibus da linha 501 também tem ficado lotado Crédito: Internauta

PASSAGEIRO PODE VIAJAR EM PÉ

Na portaria publicada no último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) definem que as linhas expressas podem sair dos terminais com até 25 passageiros em pé (no caso dos ônibus articulados) ou no máximo 15 (nos ônibus convencionais). Já nas linhas não expressas, continua valendo a determinação de só sair dos terminais com passageiros sentados.