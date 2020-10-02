Guarapari volta a liberar ônibus de turismo e permanência nas praias

"Desde o início da pandemia, algumas medidas foram restritivas para o combate à Covid-19. Neste novo decreto, estamos liberando algumas atividades relacionadas ao turismo em Guarapari, principalmente à entrada dos ônibus de excursão turismo e similares, que estava suspensa. Tendo, claro, a comprovação de que todas as medidas sanitárias sejam cumpridas, bem como a necessidade de informar ao município  através de um cadastro no site da prefeitura  o imóvel que será ocupado na cidade", explicou a secretária, reforçando que a ocupação no imóvel pode ser de no máximo 50%.