Guarapari volta a liberar ônibus de turismo e permanência nas praias
Os ônibus e vans de turismo já podem voltar a entrar em Guarapari. A prefeitura da Cidade Saúde autorizou que esses tipos de veículos retornem ao município após determinar a suspensão devido à pandemia do novo coronavírus. A medida havia entrado em vigor no dia 19 de março deste ano e havia sido prorrogada até o último dia 30 de setembro.
A secretária Municipal de Turismo, Letícia Regina Souza, explicou que a liberação se estende a toda cadeia turística, setor muito importante para a cidade.
"Desde o início da pandemia, algumas medidas foram restritivas para o combate à Covid-19. Neste novo decreto, estamos liberando algumas atividades relacionadas ao turismo em Guarapari, principalmente à entrada dos ônibus de excursão turismo e similares, que estava suspensa. Tendo, claro, a comprovação de que todas as medidas sanitárias sejam cumpridas, bem como a necessidade de informar ao município através de um cadastro no site da prefeitura o imóvel que será ocupado na cidade", explicou a secretária, reforçando que a ocupação no imóvel pode ser de no máximo 50%.
Atividades relacionadas à permanência nas praias do balneário como banhos de mar, práticas esportivas, passeios de escunas, motoaquáticas, bananas boats, circulação de pessoas e até mesmo o tradicional "trenzinho de Guarapari" também estão liberadas. Outra liberação importante é a volta do funcionamento dos quiosques na orla.
A flexibilização dos serviços deve ser realizada paralelamente aos cumprimentos das medidas estipuladas no protocolo sanitário, entre elas o limite de 100 pessoas por evento (casamentos, aniversários, reuniões). Comércio e feiras livres também funcionam sem restrição de horário em Guarapari. Todas as medidas estão publicadas no Diário Oficial dos Municípios e podem ser consultadas pelos interessados.