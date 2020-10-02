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Flexibilização

Guarapari volta a liberar ônibus de turismo e permanência nas praias

A prefeitura autorizou que os veículos possam novamente entrar no município. A suspensão vigorava desde o 19 de março e foi uma das medidas implementadas no combate à pandemia. Atividades nas praias, entre outras, também estão autorizadas

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 09:35
Fachada da Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari autorizou o retorno de ônibus e veículos turísticos à cidade Crédito: Prefeitura de Guarapari
Guarapari volta a liberar ônibus de turismo e permanência nas praias
Os ônibus e vans de turismo já podem voltar a entrar em Guarapari. A prefeitura da Cidade Saúde autorizou que esses tipos de veículos retornem ao município após determinar a suspensão devido à pandemia do novo coronavírus. A medida havia entrado em vigor no dia 19 de março deste ano e havia sido prorrogada até o último dia 30 de setembro.

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A secretária Municipal de Turismo, Letícia Regina Souza, explicou que a liberação  se estende a toda cadeia turística, setor muito importante para a cidade.
"Desde o início da pandemia, algumas medidas foram restritivas para o combate à Covid-19. Neste novo decreto, estamos liberando algumas atividades relacionadas ao turismo em Guarapari, principalmente à entrada dos ônibus de excursão turismo e similares, que estava suspensa. Tendo, claro, a comprovação de que todas as medidas sanitárias sejam cumpridas, bem como a necessidade de informar ao município  através de um cadastro no site da prefeitura  o imóvel que será ocupado na cidade", explicou a secretária, reforçando que a ocupação no imóvel pode ser de no máximo 50%.
Guarapari
Com a volta dos ônibus, o número de turistas deve crescer em Guarapari Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Atividades relacionadas à permanência nas praias do balneário  como banhos de mar, práticas esportivas, passeios de escunas, motoaquáticas, bananas boats, circulação de pessoas  e até mesmo o tradicional "trenzinho de Guarapari" também estão liberadas. Outra liberação importante é a volta do funcionamento dos quiosques na orla.
Guarapari
A secretária de Turismo de Guarapari, Letícia Regina Souza, explicou que o retorno dos ônibus terá de respeitar medidas sanitárias Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A flexibilização dos serviços deve ser realizada paralelamente aos cumprimentos das medidas estipuladas no protocolo sanitário, entre elas o limite de 100 pessoas por evento (casamentos, aniversários, reuniões). Comércio e feiras livres também funcionam sem restrição de horário em Guarapari. Todas as medidas estão publicadas no Diário Oficial dos Municípios e podem ser consultadas pelos interessados.

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