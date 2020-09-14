Guarapari tem tudo para se transformar na verdadeira Cidade Saúde

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Conhecida como Cidade Saúde, Guarapari faz por merecer essa denominação. Belas praias, sol e uma biodiversidade marítima invejável. É uma referência do turismo capixaba. Com mais de 120 mil habitantes, pode ser considerada de médio porte. Ultimamente, vem apresentando crescimento populacional importante. Possui boa infraestrutura, principalmente voltada para serviços, como hotéis, pousadas e bons restaurantes.

Mas na área da saúde tem muito a crescer ainda. O segmento de serviços em uma economia é um dos principais motores para movimentar e implementar o crescimento econômico de um lugar. Cidade ou país. O que se vê, constantemente, de caso pensado ou não, é não incluir a saúde nesse segmento de prestação de serviços, que impulsiona uma cadeia enorme na economia.

Nos Estados Unidos, o que se gasta com saúde ultrapassa os 16% do PIB. Aqui no Brasil , fica perto de 8% ! Muito aquém do desejado. Inferior até a países com economias bem menores. Investir e gastar em saúde, além de todo o ganho que se tem , também é saudável para a economia. Perde-se muito em só focar os gastos com a saúde, como se fosse um fardo que temos que carregar. Menosprezar os ganhos que se tem, em todos os sentidos, é uma visão míope de alguns gestores, públicos ou privados.

Nesse sentido é que investir em saúde na cidade de Guarapari pode ser um excelente negócio e uma grande oportunidade de empreender. O que estamos fazendo é acreditar que é possível, sim, crescer na prestação de serviços em toda cadeia da saúde em Guarapari.

Localizada em uma microrregião, Guarapari pode se tornar um polo de saúde. Existem exemplos de sucesso em todo Brasil, de iniciativas como essa. Ou seja, cidades pequenas e médias descobrem que podem oferecer bons serviços em saúde, a despeito do seus tamanhos.

A efetivação desse polo de saúde em Guarapari, mais precisamente na Praia do Morro, está em franco desenvolvimento e está se efetivando. Lá já encontramos o Instituto do Rim, há 18 anos em funcionamento, ininterruptos. Os cuidados com as doenças renais e suas consequências imediatas ou tardias podem ser tratadas no instituto. Atualmente, são mais de 120 (cento e vinte) pacientes em tratamento de hemodiálise.

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Bem perto do instituto, a poucos metros, temos o Hinfas, um belo complexo hospitalar, voltado para as atividades materno-infantil. São 68 leitos incluindo uma Utin (UTI neonatal), centro cirúrgico, laboratório e imagem 24h por dia. Além de médicos obstetras, pediatras e neonatologistas . Sim, no plural. Cada plantão tem ao menos dois desses especialistas. Realiza mais de 130 partos por mês. Também realiza cirurgias eletivas para as crianças. Quando se diz que Guarapari não tem hospital, comete-se uma injustiça, já que aproximadamente 30% das internações hospitalares são da área materno-infantil.

Ao lado do Instituto do Rim, está sendo construído um shopping, voltado para a saúde. O Espaço Saúde Mall. Projetado inicialmente para 26 lojas e 55 salas . Além de uma praça de alimentação, com restaurantes e cafés. A entrega do empreendimento será em janeiro de 2021. O cronograma das obras está em dia. Nesse espaço, teremos clínicas, de várias especialidades, farmácias, óticas, laboratório, lojas de produtos naturais e orgânicos, loja de material médico-hospitalar, clínicas odontológicas, fisioterapia, etc. Serão investidos mais de R$ 12 milhões nesse empreendimento, em uma primeira fase.

Junta-se a esses investimentos o Hospital Municipal de Guarapari. Segundo declarações dos gestores locais essa obra, tão esperada por todos, será entregue em março de 2021. Teremos, finalmente, um hospital geral, com leitos de UTI, enfermaria, centro cirúrgico e atendimento de alta complexidade.

A concretização de um Polo de Saúde, caminha a passos largos para se efetivar. Guarapari, Cidade Saúde, tornar-se-á um lugar melhor para se viver e usufruir de suas belezas naturais.