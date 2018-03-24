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SAÚDE

Guarapari abre licitação para conclusão do Hospital Cidade Saúde

Ministério da Saúde liberou verba de R$ 6 milhões para este ano, diz prefeitura

Publicado em 24 de Março de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 19:53
Projeção do Hospital Cidade Saúde, que será construído em Guarapari Crédito: Divulgação / Prefeitura Guarapari
Guarapari está mais perto de ter um hospital público na cidade. Na última quinta-feira, a prefeitura abriu a licitação para contratação de empresa especializada para construção, ampliação e conclusão do Hospital Cidade Saúde, no município.
O empreendimento inciado em 2010, com a desapropriação de uma obra no bairro Adventista, onde seria construído um hospital particular, terá uma continuação. Segundo a prefeitura, o acordo com o Ministério da Saúde garante o repasse de quase 6 milhões, este ano, para a construção do hospital.
De acordo com o site do órgão, as empresas interessadas tem até o dia 25 de abril para apresentar as propostas. "Guarapari em breve terá um hospital moderno e com estrutura completa para os atendimentos de média e alta complexidade", ressaltou o prefeito, Edson Magalhães, que esteve em Brasília num encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Segundo Edson, durante a reunião, Ricardo assegurou que não faltarão recursos para término da obra, que já dura sete anos. A prefeitura ainda não deu um prazo para início das obras.

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