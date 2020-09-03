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Negócios

Extrabom vai abrir 5 lojas em Guarapari em espaços da rede Santo Antônio

A abertura com a nova bandeira está prevista a partir de dezembro. Unidades do supermercado mais atacado do grupo vão abrir 950 empregos

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 08:24
Perspectiva de uma das futuras lojas do Extrabom
Perspectiva de uma das futuras lojas do Extrabom, no Centro de Guarapari (próxima da Igreja Matriz) Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho
Extrabom vai abrir 5 lojas em Guarapari em espaços da rede Santo Antônio
Lojas que ficaram vazias da rede de Supermercados Santo Antônio, em Guarapari, serão ocupadas por unidades do Extrabom. O negócio foi confirmado na manhã desta quinta-feira (3) pelo Grupo Coutinho, controlador da marca. Serão cinco unidades no município que devem começar a funcionar em dezembro e gerar 700 empregos. Serão ainda criadas outras 250 vagas para um atacado que vai iniciar a operação em outubro.
O grupo estima investimentos da ordem de R$ 25 milhões, que serão aplicados na revitalização da infraestrutura dos imóveis para se adequarem ao padrão operacional da empresa além da compra de novos equipamentos e mobiliários. 
A expectativa é atender mais de 200 mil clientes por mês em cinco endereços. As lojas Extrabom ficarão localizadas nos bairros da Praia do Morro, Muquiçaba, além de três unidades no Centro, sendo uma próxima da Igreja Matriz; outra na região da praia da Areia Preta; e uma próxima da Caixa Econômica Federal.
Além destes novos investimentos, o Grupo Coutinho injetou recentemente outros R$ 15 milhões para a construção de uma filial do Atacado Vem, com abertura prevista para outubro, e na ampliação do Shopping Extracenter, que passará a contar com 59 lojas a partir do mês de outubro. Ambas as operações ficam localizadas no bairro Muquiçaba.

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Quando nos foram oferecidos os imóveis, por meio da imobiliária Chamoun, visualizamos uma oportunidade de ampliação das nossas operações no município por conta do seu potencial econômico e crescimento populacional, destaca o presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho. Ele acrescenta, ainda, que a cidade recebe na alta temporada seis vezes mais turistas do que o número regular de habitantes.
Os imóveis do grupo Santo Antônio foram alugados pelos donos do Extrabom. A tradicional empresa do varejo da cidade, Santo Antonio, encerrou as atividades após várias polêmicas, que envolveu a venda das unidades para empresário de São Paulo, investigado por fraudes.
Data: 03/12/2019 - ES - Guarapari - Supermercados Santo Antônio, em Guarapari
Uma das unidades dos Supermercados Santo Antônio, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
As seis novas operações do Grupo Coutinho na cidade deverão criar 950 vagas de empregos, a maioria para as lojas, sendo 700 vagas para as lojas Extrabom e mais 250 vagas para a unidade Atacado Vem. As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, padeiro, estoquista, gerente de loja, entre outras funções.
Os interessados devem ter mais de 18 anos, desejável ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário de comércio, incluindo finais de semana feriados. Algumas vagas dispensam obrigatoriedade de experiência no comércio.
Para concorrer às oportunidades de trabalho, os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas (www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
Com informações da assessoria.

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