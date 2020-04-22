Supermercado Santo Antônio vai fechar 3 lojas em Guarapari

Unidade de Muquiçaba do Supermercado Santo Antônio será fechada Crédito: Carlos Alberto Silva

A rede de supermercados Santo Antônio vai fechar temporariamente três das cinco unidades que tem em Guarapari . As atividades serão suspensas em duas lojas do Centro - na Rua Getúlio Vargas e na Avenida Davino Mattos - e na filial de Muquiçaba. Dessa forma, continuam em operação apenas as unidades da Praia do Morro e a matriz do Centro, localizada próxima ao Radium Hotel.

Segundo uma fonte ligada à empresa, a partir desta quarta-feira (22) as operações das três lojas serão interrompidas temporariamente. O plano da diretoria da rede é reformular e modernizar os espaços físicos das unidades para que sejam reabertas ainda em 2020.

"O Supermercado Santo Antônio vai passar por uma reestruturação integrada, visando atualizar sua gestão às melhores práticas do mercado varejista contemporâneo. O objetivo é que todas as unidades estejam em pleno funcionamento até o final deste ano" Fonte ligada ao Supermercado Santo Antônio - .

Questionada se os profissionais que atuam nesses estabelecimentos serão demitidos ou irão permanecer no quadro de pessoal do supermercado, a fonte informou que inicialmente não está previsto o desligamento dos empregados. Mas que é planejada “uma readequação de cargos e salários, de acordo com a realidade do mercado do varejo alimentar, cada dia mais competitivo”, observou.

A coluna apurou que cerca de 230 profissionais fazem parte da equipe das três lojas que serão fechadas. Além desse quadro, existem aproximadamente outros 70 funcionários ligados ao Centro de Distribuição e ao Administrativo, “volume que, com a interrupção das operações das três lojas, tende a ser inviável manter”, como avaliou um profissional da rede.

O anúncio da suspensão temporária do funcionamento das unidades chega em um momento em que muitos funcionários e ex-funcionários estão inseguros com o futuro da empresa, que está no mercado de Guarapari há mais de 50 anos, mas que desde meados do ano passado atravessa turbulências.

Muitos dos profissionais que chegaram a fazer acordos trabalhistas com a empresa alegam que o prazo de acerto do pagamento venceu, mas que até o momento não receberam os direitos previstos.

Dessa forma, o fechamento das lojas, ainda que temporário, traz insegurança para quem já foi desligado e para os colaboradores que atuam nas unidades que serão desativadas. “Nosso medo é que estejam querendo ganhar tempo, mas que não tenham a capacidade de honrar qualquer acordo que venha a ser feito”, desabafou um empregado que teme ser demitido.

A coluna questionou à fonte do Santo Antônio se há previsão para acertar os débitos em atraso e ela informou que “todos os funcionários e colaboradores desligados receberão o que lhes é de direito no tempo certo, de acordo com o plano da reestruturação”.

Loja do Supermercado Santo Antônio no Centro de Guarapari, próxima ao Radium Hotel, vai continuar funcionando Crédito: Carlos Alberto Silva

SUPERMERCADO CONTRATA CONSULTORIA PARA REESTRUTURAÇÃO

O movimento de reestruturação do Santo Antônio prevê, de acordo com a rede supermercadista, integrar as áreas administrativa, financeira, comercial, logística e de análise mercadológica.

À coluna, a fonte ligada ao supermercado contou que uma consultoria empresarial foi contratada para traçar o diagnóstico das operações e é ela que irá auxiliar no processo de reorganização da empresa.

Diante das dificuldades que o grupo atravessa, a coluna também questionou se a tradicional rede de Guarapari teria se associado a alguma empresa ou se estaria recebendo investimentos externos para ter a capacidade de realizar a reestruturação.