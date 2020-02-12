Justiça manda prender empresário que comprou supermercado de Guarapari

Creso Suerdieck Dourado é dono da DX Group Participações e Investimentos Eireli Crédito: Reprodução/Facebook Creso Suerdieck

A Justiça do Espírito Santo mandou prender o empresário Creso Suerdieck Dourado, da empresa DX Group Participações e Investimentos Eireli, de São Paulo. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 7 de fevereiro.

O processo está em segredo de Justiça na 2ª Vara Criminal de Guarapari e ainda em fase inicial, já que começou a tramitar no mês passado. Mas pelo mandado que consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) são citadas as possíveis ocorrências de crimes cometidos por Creso Suerdieck Dourado, como: lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613, artigo 1º); apropriação indébita previdenciária (Lei nº 2848, art. 168-A); uso de documento falso (Lei nº 2848, art. 304); falsidade ideológica (Lei nº 2848, art. 299); organização criminosa (Lei nº 12.850, art. 1º) e estelionato (Lei nº 2848, art. 171).

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Vale destacar que a prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar e ela acontece antes do julgamento do caso em questão, ou seja, antes de uma decisão definitiva da Justiça. A decretação desse tipo de prisão acontece por diferentes motivos como risco de fuga, destruição de provas, intimidação de testemunhas, entre outros. Mas como o processo segue em segredo de Justiça, a coluna não teve acesso à motivação do pedido de prisão que, de acordo com o sistema do BNMP, está pendente de cumprimento.