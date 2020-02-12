Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito de fraude

Justiça manda prender empresário que comprou supermercado de Guarapari

Mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 7 de fevereiro contra Creso Suerdieck Dourado, que em julho do ano passado adquiriu a rede de supermercados Santo Antônio

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:25

Públicado em 

12 fev 2020 às 16:25
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Creso Suerdieck Dourado é dono da DX Group Participações e  Investimentos Eireli Crédito: Reprodução/Facebook Creso Suerdieck
A Justiça do Espírito Santo mandou prender o empresário Creso Suerdieck Dourado, da empresa DX Group Participações e Investimentos Eireli, de São Paulo. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 7 de fevereiro.
Creso é o empresário que comprou no final de julho de 2019 as lojas da rede de supermercados Santo Antônio, em Guarapari, e pouco tempo depois adquiriu quatro unidades da Rede Smart, também na Cidade Saúde. Além dos supermercados, o empresário comprou o Laticínios Colatina, no Noroeste capixaba, e o Frigorífico Rioja, no Rio de Janeiro.
O processo está em segredo de Justiça na 2ª Vara Criminal de Guarapari e ainda em fase inicial, já que começou a tramitar no mês passado. Mas pelo mandado que consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) são citadas as possíveis ocorrências de crimes cometidos por Creso Suerdieck Dourado, como: lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613, artigo 1º); apropriação indébita previdenciária (Lei nº 2848, art. 168-A); uso de documento falso (Lei nº 2848, art. 304); falsidade ideológica (Lei nº 2848, art. 299); organização criminosa (Lei nº 12.850, art. 1º) e estelionato (Lei nº 2848, art. 171).

Veja Também

Justiça cancela a venda de rede de supermercados de Guarapari

Vale destacar que a prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar e ela acontece antes do julgamento do caso em questão, ou seja, antes de uma decisão definitiva da Justiça. A decretação desse tipo de prisão acontece por diferentes motivos como risco de fuga, destruição de provas, intimidação de testemunhas, entre outros. Mas como o processo segue em segredo de Justiça, a coluna não teve acesso à motivação do pedido de prisão que, de acordo com o sistema do BNMP, está pendente de cumprimento.
A coluna entrou em contato com a defesa de Creso Suerdieck, que informou que "está verificando o ocorrido e que vai avaliar quais medidas serão tomadas". 

Veja Também

O que está por trás da suspensão da venda de supermercado de Guarapari

Supermercado em Guarapari tem prejuízo de mais de R$ 8 milhões

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Guarapari Supermercado Santo Antônio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados