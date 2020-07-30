Supermercado Santo Antônio encerra as atividades em Guarapari

Nesta quinta-feira (30) foi o último dia de funcionamento das duas lojas ainda em operação da rede de supermercados Santo Antônio, sendo uma delas a matriz no Centro de Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de funcionar por mais de meio século, o Supermercado Santo Antônio encerra nesta sexta-feira (31) suas atividades em Guarapari . O anúncio sobre o fechamento das duas lojas que ainda estavam operando, uma no Centro e a outra na Praia do Morro, foi feito na noite desta quinta-feira (30).

Cerca de 65 profissionais, entre trabalhadores que atuavam nas duas unidades e o pessoal do escritório, foram dispensados pela empresa do grupo Zouain. Segundo uma fonte, foi o próprio fundador, o empresário Jorge Zouain, quem deu a notícia para a equipe que atuava no escritório. “Ao avisar à turma, ele ficou muito, mas muito emocionado. Não entrou em detalhes. Só falou que não conseguiu reerguer a empresa como queria.”

Já os trabalhadores das lojas tomaram conhecimento sobre as demissões e o fim das atividades do supermercado quando o expediente acabou, por volta das 19 horas. Eles foram orientados a entrar em contato com o RH na manhã desta sexta-feira (31) para assinarem as rescisões. Ao ser procurado, um representante da empresa confirmou à coluna sobre o fechamento das unidades, mas não quis dar declarações.

Foi então questão de tempo para a rede reduzir o número de unidades e de funcionários. Ainda em 2019, duas lojas fecharam as portas, uma em Anchieta e a outra no bairro Aeroporto em Guarapari. Já neste ano, foram encerradas as atividades de três filiais - duas no Centro e uma em Muquiçaba. E, por fim, nesta quinta-feira (30) as duas lojas que ainda operavam, sendo uma delas a matriz, foram desmobilizadas. Tudo isso às vésperas de completar 55 anos, data que seria comemorada em 17 de agosto.

REDE COMUNICA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PELO INSTAGRAM

Logo depois que a coluna publicou o conteúdo sobre o encerramento das atividades do Supermercado Santo Antônio, a rede divulgou uma nota, por meio do seu Instagram, comunicando aos clientes sobre a decisão.