AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crise

Supermercado Santo Antônio encerra as atividades em Guarapari

Depois de mais de meio século em funcionamento, a rede de supermercados da família Zouain fechou as duas últimas lojas que estavam em atividade

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:09

Públicado em 

30 jul 2020 às 19:09
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 03/12/2019 - ES - Guarapari - Supermercados Santo Antônio, em Guarapari
Nesta quinta-feira (30) foi o último dia de funcionamento das duas lojas ainda em operação da rede de supermercados Santo Antônio, sendo uma delas a matriz no Centro de Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de funcionar por mais de meio século, o Supermercado Santo Antônio encerra nesta sexta-feira (31) suas atividades em Guarapari. O anúncio sobre o fechamento das duas lojas que ainda estavam operando, uma no Centro e a outra na Praia do Morro, foi feito na noite desta quinta-feira (30).
Cerca de 65 profissionais, entre trabalhadores que atuavam nas duas unidades e o pessoal do escritório, foram dispensados pela empresa do grupo Zouain. Segundo uma fonte, foi o próprio fundador, o empresário Jorge Zouain, quem deu a notícia para a equipe que atuava no escritório. “Ao avisar à turma, ele ficou muito, mas muito emocionado. Não entrou em detalhes. Só falou que não conseguiu reerguer a empresa como queria.”
Já os trabalhadores das lojas tomaram conhecimento sobre as demissões e o fim das atividades do supermercado quando o expediente acabou, por volta das 19 horas. Eles foram orientados a entrar em contato com o RH na manhã desta sexta-feira (31) para assinarem as rescisões. Ao ser procurado, um representante da empresa confirmou à coluna sobre o fechamento das unidades, mas não quis dar declarações.

Veja Também

Supermercado diz não ter como arcar "em dinheiro" com demissões

Dono de supermercado em Guarapari conta como foi enganado na venda de lojas

O encerramento das atividades do Santo Antônio acontece um ano depois do início de uma negociação malsucedida entre a rede e o empresário Creso Suerdieck Dourado, da DX Group Participações e Investimentos Eireli. Como a coluna acompanhou e noticiou ao longo desse período, Creso comprou, em julho do ano passado, sete unidades da rede, sendo seis em Guarapari e uma em Anchieta. Mas em pouco tempo algumas situações indicavam que o negócio não ia bem, como o não pagamento de fornecedores, a falta de produtos nas prateleiras das lojas, a troca de máquinas de cartões de crédito, a suspensão dos planos de saúde dos empregados e a demissão de profissionais.
Diante do quadro de instabilidade e do descumprimento do contrato de compra e venda, por parte da DX Group, a família Zouain entrou na Justiça e conseguiu, em novembro do ano passado, uma decisão para retomar a gestão da rede Santo Antônio. A partir daí, muitos problemas tornaram-se mais evidentes, como o acúmulo de dívidas milionárias.
Foi então questão de tempo para a rede reduzir o número de unidades e de funcionários. Ainda em 2019, duas lojas fecharam as portas, uma em Anchieta e a outra no bairro Aeroporto em Guarapari. Já neste ano, foram encerradas as atividades de três filiais - duas no Centro e uma em Muquiçaba. E, por fim, nesta quinta-feira (30) as duas lojas que ainda operavam, sendo uma delas a matriz, foram desmobilizadas. Tudo isso às vésperas de completar 55 anos, data que seria comemorada em 17 de agosto.

REDE COMUNICA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PELO INSTAGRAM

Logo depois que a coluna publicou o conteúdo sobre o encerramento das atividades do Supermercado Santo Antônio, a rede divulgou uma nota, por meio do seu Instagram, comunicando aos clientes sobre a decisão. 
O comunicado traz o seguinte texto: "Ciclos se iniciam mas precisam saber a hora de chegar ao fim. E com isso anunciamos o fim do nosso tão querido Santo Antônio! É isso mesmo, hoje 30/07/2020 anunciamos o encerramento das nossas atividades. Gostaríamos de agradecer muito a toda a população de Guarapari, aos nossos colaboradores e parceiros pelos 55 anos de parceria e carinho conosco. Nosso muito obrigado!" (sic)
Ver essa foto no Instagram

Agradecemos o apoio e confiança de sempre! 17/08/1965 - 31/07/2020 ??

Uma publicação compartilhada por Supermercado Santo Antônio (@sup.santoantoniomaremansa) em

CONFIRA AQUI TUDO SOBRE O SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO

Veja Também

As promessas e as dúvidas que envolvem rede de supermercados do ES

Justiça manda prender empresário que comprou supermercado de Guarapari

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Guarapari Supermercado Santo Antônio Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 exercícios que ajudam a melhorar a postura no dia a dia
Imagem de destaque
5 grupos de alimentos que ajudam a prevenir o resfriado e como incluí-los nas refeições
Camila Morgado
“É difícil aceitar que, dessa vez, sou eu”, revela Camila Morgado sobre homenagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados