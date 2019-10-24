Fiscalização em supermercados do ES recolhe máquinas de cartão irregulares

Unidade do Supermercado Santo Antônio, em GuarapariCrédito: Foto do leitor
Unidades da rede de supermercados Santo Antônio, em Guarapari e em Anchieta, foram vistoriadas por fiscais nesta quarta-feira (23). Em diversas lojas foram recolhidas máquinas de cartão de crédito que estavam sendo usadas pela empresa para a venda das mercadorias nos estabelecimentos.
Funcionários e clientes relataram que a fiscalização aconteceu durante o período da manhã, quando vários profissionais da rede foram surpreendidos com a ação. Muitos trabalhadores ficaram assustados com a operação e sem saber como agir diante da situação. Mas, segundo um empregado, as lojas funcionaram normalmente enquanto a vistoria era realizada. Ele contou ainda que, como as máquinas foram levadas, cada loja ficou com apenas uma ou duas maquinetas para realizar as operações.
“As maquininhas vermelhas, que registravam um endereço do Rio de Janeiro, foram levadas pela equipe da Receita. Estamos tendo que passar as compras em apenas uma, dependendo da loja.”
A troca de equipamentos, ou seja, a utilização das máquinas vermelhas, aconteceu depois que a rede foi comprada, em agosto deste ano, pela empresa de São Paulo DX Group Participações e Investimentos Eireli, comandada pelo empresário Crezo Suerdieck Dourado.
No documento fiscal, os dados são referentes ao Santo Antônio, mas na via impressa pela máquina de cartão Getnet, o nome do estabelecimento que consta é “Versão Acústica Restaurante”, com endereço do Rio de Janeiro, o que segundo especialistas é irregular.
Procurada, a Sefaz não deu nomes das empresas que foram alvo da operação. Mas informou que ela aconteceu em nove locais após denúncias encaminhadas para a secretaria. A pasta, entretanto, não deu detalhes de quais seriam os problemas identificados.
“A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informa que realizou diligências, nesta quarta-feira (23), em nove estabelecimentos comerciais do Estado. A operação aconteceu após denúncias encaminhadas para a Secretaria. A Sefaz acrescenta que durante a operação apreendeu 19 equipamentos de cartão de crédito irregulares. Trata-se de uma ação permanente do Fisco Estadual para combater a sonegação e a concorrência desleal”, informou o órgão, por meio de nota.
NEGOCIAÇÃO
Desde a mudança da gestão do tradicional supermercado do Sul capixaba, que está há 54 anos no mercado, a coluna vem acompanhando o assunto. Em agosto, noticiou que a família Zouain vendeu a marca para a empresa paulista, uma negociação de sete unidades, além do centro de distribuição.
Em setembro, a DX Group Participações e Investimentos Eireli adquiriu mais quatro lojas em Guarapari, todas da rede Smart, que foram incorporadas à marca Santo Antônio. De lá para cá, o grupo controlador anunciou investimentos, como a reforma das atuais lojas, a abertura de mais unidades e de um atacarejo. Mas em meio às novidades que foram prometidas pelos novos gestores também surgiram muitas dúvidas sobre o futuro do negócio.
Além das divergências relacionadas às máquinas de cartão, também chamam a atenção outras situações como a falta de mercadorias em várias unidades, a desmobilização do centro de distribuição para virar um atacarejo, a forma de pagamento aos funcionários e ainda a dívida com fornecedores.
Lojas do Santo Antônio enfrentam problemas de abastecimento
Outro lado
Procurada, a rede de supermercados Santo Antônio enviou a seguinte nota à coluna: "Uma empresa foi contratada para fazer auditoria da gestão contábil e fiscal da empresa por 90 dias. Ela fez as alterações fiscais necessárias e dentro da legislação, conforme é feita em várias empresas do país que estão passando por uma transição para novos proprietários. Essa auditoria termina agora no final de outubro e a partir de novembro, toda gestão fiscal estará pronta para funcionar dentro dos padrões exigidos pelos novos gestores. Lamentamos as informações equivocadas divulgadas constantemente e que só visam denegrir e prejudicar um trabalho sério e correto que está sendo feito. Estamos em processo de crescimento e modernização. Investindo em um atacado, reformando as lojas, onde já compramos 10 novos freezers, 400 carrinhos e adquirimos uma nova loja em Anchieta que funcionará a partir de janeiro. Reiteramos que continuaremos trabalhando com o intuito de oferecer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes."