Novos três supermercados no interior do ES vão abrir 700 empregos

Os municípios dee deforam os escolhidos para iniciar esse projeto. Em Cachoeiro, a obra já está na fase final e, segundo Carone, haverá ade cerca de 250 pessoas, que deve começar a partir do próximo mês. “As vagas serão divulgadas em breve no local onde vai ficar o supermercado”, conta. As oportunidades serão para diversos profissionais como açougueiro, repositor de estoque, caixa, operador de supermercado, entre outras.