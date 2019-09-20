Novos três supermercados no interior do ES vão abrir 700 empregos

O Grupo Carone está expandindo suas atividades pelo interior do Estado com a construção de dois supermercados em Linhares, no Litoral Norte do Estado, e a inauguração de um em Cachoeiro, na Região Sul. A previsão é de que sejam contratadas cerca de 700 pessoas a partir de outubro para atuar nas três unidades.
De acordo com o presidente do Grupo Carone, Willian Corone Junior, o mercado da Grande Vitória Já está saturado de supermercados, com isso, levar a marca para municípios do interior se torna ainda mais importante. "A nossa intenção é abrir novas unidades em municípios com mais de 100 mil habitantes", afirma.
Os municípios de Cachoeiro e de Linhares foram os escolhidos para iniciar esse projeto. Em Cachoeiro, a obra já está na fase final e, segundo Carone, haverá a contratação de cerca de 250 pessoas, que deve começar a partir do próximo mês. “As vagas serão divulgadas em breve no local onde vai ficar o supermercado”, conta. As oportunidades serão para diversos profissionais como açougueiro, repositor de estoque, caixa, operador de supermercado, entre outras.
Já em Linhares serão investidos aproximadamente R$ 35 milhões nas obras do Sempre Tem Superatacado e do hipermercado Carone, em Linhares. Ambas serão construídas na área onde estava o Estádio Joaquim Calmon, no bairro Shell.
“As obras devem começar em outubro e deve gerar mais de 200 empregos diretos no pico da obra e mais 250 após a inauguração. Primeiro vamos abrir o Sempre Tem, no segundo semestre de 2020 e, depois, o Carone”, comenta.
O grupo ainda tem um terreno comprado em Vila Velha, próximo ao Terminal de Vila Velha, que planeja construir uma unidade do Sempre Tem, mas ainda não há previsão de quando.