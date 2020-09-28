Guarapari ganha beach club de grife internacional no verão 2021

O setor de entretenimento, tão impactado pela crise do coronavírus, está confiante com a temporada do verão 2021 no ES. Os empresários do showbusiness capixaba, Itagildo Marques, Guilherme Stelzer, Nelinho Miranda, Leonardo Caetano, Gustavo Batista e Cícero Ribeiro, acabam de anunciar a chegada de beach club da franquia P12 Parador Internacional, em Meaípe, com inauguração prevista para 26 de dezembro.
Direto de Jurerê Internacional, Florianópolis (SC), o P12 Parador Internacional promete ser palco para shows nacionais e internacionais em terras capixabas. As atrações devem ser anunciadas em breve.