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Renata Rasseli

Guarapari ganha beach club de grife internacional no verão 2021

Direto de Jurerê, em Santa Catarina, a filial do P12 Parador Internacional abre as portas no dia 26 de dezembro de 2020, em Meaípe, Guarapari

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:55

Públicado em 

28 set 2020 às 12:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Sócios do P12 Parador Internacional, em Guarapari
Sócios do P12 Parador Internacional, em Guarapari Crédito: divulgação
O setor de entretenimento, tão impactado pela crise do coronavírus, está confiante com a temporada do verão 2021 no ES.  Os empresários do showbusiness capixaba, Itagildo Marques, Guilherme Stelzer, Nelinho Miranda, Leonardo Caetano, Gustavo Batista e Cícero Ribeiro, acabam de anunciar a chegada de beach club da franquia P12 Parador Internacional, em Meaípe, com inauguração prevista para 26 de dezembro. 
Direto de Jurerê Internacional,  Florianópolis (SC), o P12 Parador Internacional promete ser palco para shows nacionais e internacionais em terras capixabas. As atrações devem ser anunciadas em breve. 

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Renata Rasseli

Renata Rasseli Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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