Briga no Transcol devido a uso de máscara vai parar na delegacia; veja vídeo

Briga no Transcol devido a uso de máscara vai parar na delegacia Crédito: Reprodução

Uma briga intensa entre duas mulheres chamou a atenção dos passageiros e motorista de um ônibus do Transcol , em Vila Velha . Elas começaram a discutir porque uma delas se negou a usar a máscara no coletivo e chegaram a trocar agressões físicas dentro do veículo.

Desde o começo de maio, o uso de máscaras é obrigatório dentro dos ônibus no Espírito Santo, como medida de prevenção ao coronavírus

Passageiros do ônibus gravaram a confusão. A reportagem de A Gazeta apurou com testemunhas que a briga ocorreu na manhã da última quarta-feira (14) em um ônibus da linha 655, que faz o trajeto entre Santa Paula e o Terminal de Vila Velha.

Uma jovem, mesmo com o alerta do motorista de que não era permitido ficar sem máscara dentro do coletivo, já entrou no ônibus sem a proteção facial carregando um prato de bolo. Outra mulher teria se indignado com a atitude da passageira.

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A gravação começa com a jovem reclamando com a outra passageira sobre um vídeo que teria sido gravado. "Então por que você está sem máscara?", perguntou a mulher. "Não interessa se estou com máscara ou sem máscara, não pode filmar. Você não tem autorização", respondeu a jovem. Veja o vídeo:

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A mulher então pede que o motorista faça a jovem sem máscara descer do ônibus, mas a passageira diz que só vai sair se devolverem o valor da passagem que ela pagou com o Cartão GV. O motorista chega a jogar uma máscara para a jovem, que, mesmo assim, não coloca a proteção.

Em seguida, a jovem sem máscara se retira do ônibus. Antes de sair do veículo, no entanto, a jovem é chamada de lixo pela outra mulher e rebate, xingando também a passageira. A mulher, então, sai correndo em direção à jovem e elas começam a trocar agressões físicas fora e dentro do ônibus. A jovem sem a máscara chegou a arremessar o prato de bolo na mulher.

Uma das mulheres, a que estava com máscara, ficou bastante ensanguentada. De acordo com informações de testemunhas, a polícia foi acionada. Além das passageiras envolvidas na confusão, outros passageiros e o motorista também tiveram que ir à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que foi acionada na manhã de quarta-feira para atender a ocorrência de um desentendimento dentro de um coletivo no bairro Santa Paula, em Vila Velha. No local, de acordo com a PM, foi constatado que uma mulher, sem mascará, foi embarcar no ônibus com uma sacola transportando um bolo em um prato, e, quando foi advertida pelo motorista, começou uma discussão no local.

A mulher que estava com um prato com bolo arremessou no rosto de outra pessoa que acabou ficando lesionada no braço esquerdo e foi encaminhada para a Maternidade de Vila Velha para atendimento médico. Depois de ser atendida, a mulher e a vítima foram encaminhadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para esclarecimento dos fatos.

JOVEM VAI RESPONDER POR LESÃO CORPORAL, DIZ PC

A Polícia Civil informou, por nota, que as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha. A passageira sem máscara assinou Termo Circunstanciado por lesão corporal e foi liberada para responder em liberdade. A outra passageira foi conduzida na condição de vítima.

CETURB LAMENTA O OCORRIDO

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que "lamenta o ocorrido na linha 655, em que duas mulheres brigaram pelo fato de uma delas não estar usando a máscara, que é de uso obrigatório dentro dos coletivos. O motorista tentou argumentar com a passageira, mas essa se recusou a cooperar. Após ela descer do ônibus, o motorista levou o veículo para a delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. A Ceturb-Es solicitou as imagens das câmeras do veículo, que ficarão à disposição da polícia para ajudar na investigação", explicou, por nota.

AÇÃO DO MOTORISTA FOI CORRETA, DIZ GVBUS