Trabalhador morre após bloco se soltar em pedreira de Barra de São Francisco

Diéliton Gonçalves Melo, 30 anos, morreu em uma pedreira de Barra de São Francisco Crédito: Acervo Pessoal

Um trabalhador morreu na manhã desta segunda-feira (2) depois de se envolver em um acidente de trabalho em uma pedreira no interior de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo. Diéliton Gonçalves Melo, 30 anos, trabalhava na Mineração Giallo Ornamental, que fica na localidade de Vila Itaperuna. De acordo com a Polícia Militar , ele caiu de uma altura de 40 metros, após um bloco de soltar.

Segundo a PM, o acidente aconteceu pouco depois das 7 horas. O homem estava trabalhando quando a pedra se soltou. Ele caiu de uma altura de 40 metros, quebrou a perna e bateu a cabeça.

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Ele foi socorrido por funcionários da empresa e levado para o Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho, também em Barra de São Francisco. O trabalhador morreu na unidade de saúde, ainda durante a manhã. Os bombeiros informaram que não foram acionados para atender a ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, também no Noroeste do Estado. Durante a tarde, a esposa dele esteve no local para liberar o corpo. Funcionários da pedreira acompanhavam a esposa. Ninguém quis gravar entrevistas, mas o colaborador da mineração afirmou que presta assistência para família, ele não comentou sobre as causas do acidente.

A esposa contou que Diéliton era pai de uma menina de 4 anos e trabalhava há cerca de dois anos na pedreira como marteleiro.

Homem morreu nesta segunda-feira (2) Crédito: Acervo Pessoal

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração, Beneficiamento e Comércio de Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo (Sindimármore) lamentou a morte do trabalhador e salientou que está acompanhando o caso.

TRISTE ROTINA

Em pouco mais de três meses, pelo menos quatro trabalhadores morreram em pedreiras das regiões Norte e Noroeste do Estado.