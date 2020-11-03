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Dinheiro público

"Velha política", diz leitor sobre viagem de Flávio Bolsonaro a Noronha

Aviso de devolução do dinheiro só foi feito pelo senador após a notícia de que teve seu voo bancado pelos cofres públicos

Públicado em 

03 nov 2020 às 14:37

Colunista

Data: 09/05/2019 - Brasília - DF - Senador Flávio Bolsonaro (PSL- RJ) - Editoria: Política - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - GZ
Data: 09/05/2019 - Brasília - DF - Senador Flávio Bolsonaro (PSL- RJ) - Editoria: Política - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - GZ Crédito: Waldemir Barreto

SENADOR

Flávio Bolsonaro diz que devolverá dinheiro público usado para comprar passagens (Brasil, 02/11). Não devia nem ter pego! Desde quando os cofres públicos foram feitos para financiar passagem para políticos curtirem feriados? E aos defensores, não venham defendê-lo dizendo que outros roubaram muito mais. Quem acha que esse argumento é válido precisa seriamente rever seus conceitos de honestidade! (Janssen Cunha)
Uma notícia que desvia a conversa para outro debate, em que um defende o seu político de estimação, mas no fim vemos que todos são iguais. A velha política reina no país. Enquanto o eleitor pensar de maneira individual, a política nunca vai mudar. Não reclamem dos políticos, somos nós que colocamos eles ali. (André Bolzan)
Se não houvesse denúncia ficaria por conta da União mesmo. Será que vai devolver? Não devolveu o dinheiro das rachadinhas… (Adelson Sirius)
Foi um simples engano. Quem nunca viajou para Noronha num final de semana e pediu reembolso na firma? Vocês são muito críticos… (Ingrid Jann)

INCÊNDIO

Incêndio em Jardim Camburi: prédio está sem alvará desde 1983, dizem Bombeiros (Cotidiano, 03/11). Mais um prédio que pega fogo em Vitória e o hidratante não tem água. Está na hora de o Corpo de Bombeiros vistoriar esses sistemas de incêndio na Grande Vitória. (Filipe Montarrois)
Desespero e falta de preparação para combaterem o incêndio que no início talvez tenha sido mais simples. Infelizmente os condomínios não têm praticado nenhum treinamento com os moradores para combater incêndio, esse é minha opinião. Acho que deveria ser obrigação de todos saber fazer isso e fazer um teste todos os meses. (Helberte Alves da Costa)
Muitos condomínios não têm levado a sério o sistema de prevenção e combate a incêndio. Na maioria dos casos, a procura por somente preço leva a esses erros. Muitas empresas sem cadastro no CBMES e CREA fazendo serviços por preço abaixo do mercado. Se o síndico não ficar atento, acaba sendo responsável. (Eliel Gonçalves)

VIOLÊNCIA

ES ultrapassa 900 assassinatos e tem oitavo mês de alta na violência (Leonel Ximenes, 01/11). A violência está cada vez mais em alta. Peço que as autoridades tomem uma providência energeticamente, por favor. Eu e minha família estamos desolados. No último dia 29 de outubro perdemos nosso irmãozinho, vítima de bala perdida. Uma pessoa íntegra, querida, que não fazia mal a ninguém. Não nos conformamos, estamos em choque, sem saber o que fazer. (Zilda Schaeffer)

DESPEDIDA

Tom Veiga recebe homenagem em perfil oficial de Louro José no Instagram (Famosos, 02/11). Que pena! Excelente trabalho como Louro José, dava vida ao personagem. E agora, o Louro, morreu com ele? Acho que não existe substituto, ele era único. Morte dupla, sentimento duplicado! Descanse em paz. Sentiremos sua falta. (Patrick Fabro Pedrone)
Vai com Deus, Louro José. Você vai fazer muita falta. Que Deus o receba. Você vai deixar saudades entre os brasileiros. Perdemos um grande guerreiro, um grande ator que alegrava nossas casas toda manhã. (Isadora Soares Soares)
Que Deus o acolha! Ria muito com as falas dele no programa. Sem o Louro José o programa não será mais o mesmo… (Lina W. Barbieri)
Nunca mais vai ser a mesma coisa, era a âncora do programa da Ana Maria Braga. Aninha vai sofrer muito, foram anos de amizade e acima de tudo cumplicidade. Que Deus conforte o coração de cada familiar e amigo. (Norma Lucia)

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