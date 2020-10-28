AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

SUS

Bolsonaro revoga decreto que previa privatização das unidades de saúde

As manifestações contrárias à publicação, que havia sido feita na terça-feira (27) no Diário Oficial, levaram o presidente a recuar sobre a proposta

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 18:28
Presidente Revoga decreto
Presidente r Bolsonaro se manifesta em redes sociais sobre decreto, e anuncia que o revogou Crédito: rede social
Em 24 horas, e após uma enxurrada de críticas, o decreto que libera a concessão de Unidades Básicas de Saúde à iniciativa privada foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira (28).
O decreto, publicado na terça-feira (27), permitia ao Ministério da Economia realizar estudos para encontrar uma modalidade de inclusão de unidades  ao Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI). 
O programa PPI trata sobre as privatizações de serviços até então públicos. A revogação do decreto foi anunciada pelo presidente nas redes sociais dele, em que descreve que é "uma falsa privatização do SUS" e que  o decreto era apenas para o término de obras, e não para transferir o serviço. 
Na publicação,  Bolsonaro afirma que há, atualmente, 4 mil unidades Básicas de Saúde (UBS) e 168 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em obras inacabadas. "O espírito do Decreto 10.530, já revogado, visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. A simples leitura do Decreto em momento algum sinalizava para a privatização do SUS. E havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo Decreto o mesmo poderá ser reeditado", publicou o presidente. 
A medida do governo federal foi vista como o início da privatização do SUS. Diante das críticas, o Palácio do Planalto recuou e admitiu que o texto estava equivocado. Internamente, segundo o Estadão apurou, a falha no decreto foi atribuída à ausência de alinhamento entre os ministérios da Economia e da Saúde. A determinação agora é que o texto seja revisto.

O DECRETO

O decreto 10.530  publicado no Diário Oficial da União de terça-feira (27) incluia as Unidades Básicas de Saúde no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, descrevendo "fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios". 

Veja Também

Oposição quer barrar decreto sobre atuação de iniciativa privada em UBS

Governo tenta conter crise após decreto que explora concessão de UBS

Calamidade pública e emergência: entenda os decretos sobre a pandemia no ES

Além disso, o decreto dizia que a finalidade dos estudos será a "estruturação de projetos pilotos". Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o "principal ponto do projeto é encontrar soluções para a quantidade significativa de Unidades Básicas de Saúde inconclusas ou que não estão em operação no País". Além disso, a pasta afirma que o PPI irá trabalhar com o Ministério da Saúde e o BNDES na definição de diretrizes e na seleção de "municípios ou consórcios públicos" interessados.
Em nota divulgada pouco antes do anúncio da revogação do decreto, o Ministério da Economia afirmou que as UBSs "seguirão sendo 100% gratuitos para a população". Ainda de acordo com a pasta de Paulo Guedes, as obras inacabadas consumiram R$ 1,7 bilhão de recursos do SUS.
Ao menos oito projetos de decreto legislativo (PDL) - medida capaz de sustar a decisão presidencial - foram apresentados no Congresso desde a publicação da decisão do governo na manhã de terça-feira até o início da tarde desta quarta. Os pedidos são assinados pelo PT, PSB, PSOL, Rede, Cidadania e PCdoB, este último com a assinatura do deputado Márcio Jerry (MA), coordenador da Frente Parlamentar do Sistema Único de Saúde (SUS). Para as legendas, a medida é o sinal do início de uma privatização da rede.
Com informações do Estadão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?
Mayra Alárcon, Ramiro, Alicia Margarida, Rodrigo Aragão
33º Festival de Cinema de Vitória abre com festa e homenagem ao capixaba Rodrigo Aragão
Casa Ilha do Boi - processo Hugo Soares de Souza
Casa na Ilha do Boi é disputada na Justiça por investigado na máfia do vinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados