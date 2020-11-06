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Declaração

'Ganho facilmente a presidência com votos legais', diz Trump no Twitter

Trump voltou a alegar também que os observadores republicanos não conseguiram realizar o seu trabalho de acompanhamento da apuração de votos em alguns centros eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:29

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:29

Donald Trump
Donald Trump volta a afirmar que ganha a reeleição à presidência Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados UnidosDonald Trump, voltou a afirmar que ganha a reeleição à presidência do país com "votos legais". "EU GANHO facilmente a Presidência dos Estados Unidos com VOTOS LEGAIS", escreveu Trump, em sua conta oficial do Twitter, na madrugada desta sexta-feira (6), enquanto a contagem de votos continua em andamento no país.
Trump voltou a alegar também que os observadores republicanos não conseguiram realizar o seu trabalho de acompanhamento da apuração de votos em alguns centros eleitorais. "Não foi permitido aos OBSERVADORES, de alguma forma, a realização de seu trabalho e, portanto, os votos aceitos neste período devem ser considerados VOTOS ILEGAIS", disse Trump. "A Suprema Corte dos Estados Unidos deve decidir!", concluiu o presidente norte-americano.
O mandatário acusou, ainda, os democratas de estarem manobrando para obter o controle do Senado norte-americano. "A presidência se torna ainda mais importante. Nós ganharemos!", disse Trump.
Continuando a série de postagens, Trump atacou o próprio Twitter. "O Twitter está fora de controle", afirmou o presidente. A rede social vem marcando as mensagens de Trump com falsas alegações sobre o processo eleitoral como conteúdo que pode ter "informações incorretas" ou ser passível de contestação.

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