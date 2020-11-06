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'Ninguém vai tirar nossa democracia de nós', afirma Biden no Twitter

Mais cedo, numa sequência de tweets, Biden voltou a defender a contagem total dos votos. 'O povo não será silenciado', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:26

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:26

Candidato à Presidência dos EUA Joe Biden
Candidato à Presidência dos EUA Joe Biden Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou no final da noite desta quinta-feira (5), que "ninguém vai tirar" a democracia do povo americano. "Ninguém vai tirar nossa democracia de nós. Nem agora, nem nunca. Mantenha a fé, pessoal", escreveu Biden, na sua conta oficial do Twitter, enquanto a contagem de votos continua em andamento.
Mais cedo, numa sequência de tweets, Biden voltou a defender a contagem total dos votos. "O povo não será silenciado, intimidado ou se renderá. Cada voto deve ser contado", afirmou Biden, em referência a pronunciamento do presidente Donald Trump. "A América foi longe demais, travou muitas batalhas e suportou muito para permitir que isso acontecesse", acrescentou o democrata.

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