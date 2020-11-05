Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Biden mudaria política, mas populismo continuará, diz Economist
Eleições EUA

Biden mudaria política, mas populismo continuará, diz Economist

Segundo a revista, com ele a Casa Branca se livraria de negociações pessoais, mentiras habituais e o uso de órgãos do governo para execução de vinganças

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:05
Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware
Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress
A revista Economist traz nesta semana uma reportagem em que afirma que uma vitória do democrata Joe Biden mudaria a política americana em áreas que vão do clima à imigração, mas a quantidade de votos que o republicano Donald Trump conseguiu mostra que o populismo seguirá vivo nos EUA.
A revista afirma que Biden deve obter 52% dos votos populares e diz que o democrata é um "homem decente que, após o fechamento das urnas, prometeu governar como um unificador". Segundo a revista, com ele a Casa Branca se livraria de negociações pessoais, mentiras habituais e o uso de órgãos do governo para execução de vinganças.
Por outro lado, aponta, o Partido Republicano, que deve manter o controle do Senado, "caiu sob o feitiço de Trump", cuja eleição em 2016 "foi o início de uma profunda mudança ideológica em seu partido".
Duas conclusões serão tiradas "do fracasso da América em rejeitar o trumpismo de forma mais decisiva", escreve a Economist: nacionalistas que buscam inspiração no republicano reconhecerão que seu tipo de política tem futuro fora dos EUA e haverá mais cautela no resto do mundo para confiar no país.
No primeiro caso, a revista diz que uma forte "abjeta" de Trump poderia trazer problemas para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e para a expoente da extrema direita da França Marine Le Penn. Mas, em vez disso, o ex-líder do partido Brexit no Reino Unido Nigel Farage ensaia um retorno.
"Biden, por outro lado, está imerso nos valores tradicionais da diplomacia americana", segundo a Economist. Para a revista, ele tentaria restaurar laços com aliados e fortaleceria a governança global, permanecendo na Organização Mundial da Saúde e assinando o acordo de Paris sobre mudança climática.
"Mas depois desse resultado eleitoral, todos saberão que tudo poderá se reverter em 2024", diz a revista.

Veja Também

Se contados votos ilegais e atrasados, eles podem roubar, diz Trump

Para se reeleger, Trump precisa vencer em 4 dos 5 estados ainda em jogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados