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Estados Unidos

Se contados votos ilegais e atrasados, eles podem roubar, diz Trump

O atual chefe da Casa Branca já entrou com ações judiciais em pelo menos cinco estados: Wisconsin, Michigan, Geórgia, Pensilvânia e Nevada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:19

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:19

O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado em que ele reforça a acusação de que votos ilegais estão sendo contabilizados na eleição presidencial. "Se forem contados os votos legais, eu ganho facilmente a eleição! Se forem contados os votos ilegais e atrasados, eles podem roubar a eleição de nós", diz a nota assinada pelo republicano.
O atual chefe da Casa Branca já entrou com ações judiciais em pelo menos cinco estados: Wisconsin, onde quer a recontagem dos votos, Michigan, Geórgia, Pensilvânia e Nevada. Na Geórgia, no entanto, um juiz rejeitou o pedido do Partido Republicano estadual e da campanha de Trump.
As projeções da imprensa americana apontam para vitória do candidato democrata Joe Biden no Michigan e no Wisconsin. Ele também está na frente em Nevada, com 87% da apuração concluída. Na Geórgia e na Pensilvânia, Trump lidera, mas a vantagem do republicano vem diminuindo à medida que a apuração entra na reta final.

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