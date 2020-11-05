Para se reeleger, Trump precisa vencer em 4 dos 5 estados ainda em jogo

O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA Crédito: Reuters/Folhapress

O p residente Donald Trump precisa vencer em ao menos quatro dos cinco estados que ainda estão em disputa para conseguir ser reeleito.

Com 214 delegados no Colégio Eleitoral nesse momento, o republicano ainda precisa de mais 56 para continuar morando na Casa Branca por mais quatro anos. O único modo dele chegar a esse número na contagem atual e se ele vencer os quatro principais estados ainda em disputa: Nevada, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte.

Se ele perder qualquer um deles, o democrata Joe Biden vai ultrapassar os 270 votos no Colégio Eleitoral e estará eleito. Ele lidera atualmente a contagem em Nevada.

Já Trump aparece em primeiro na Geórgia e na Pensilvânia, mas seu rival tem diminuído a diferença, e a disputa deve ser decidida nos últimos votos.

A maior parte dos votos nesses dois estados é de votos enviados pelo correio por moradores de grandes centros urbanos (Atlanta e Filadélfia, respectivamente), perfil no qual o apoio a Biden é muito maior do que para Trump.