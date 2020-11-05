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Apuração

Vantagem de Trump para Biden na Geórgia cai para menos de 20 mil votos

Além da Geórgia, ainda estão em aberto os votos do Colégio Eleitoral na Pensilvânia, na Carolina do Norte, em Nevada e no Alasca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:00

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:00

Donald Trump e Joe Biden tuitaram pedindo que os eleitores compareçam às urnas
Donald Trump e Joe Biden vivem momentos de tensão durante a apuração dos votos Crédito: Reuters/Folhapress
Com 96% dos votos apurados na Geórgia, a distância entre Donald Trump e Joe Biden continua caindo no estado.
O atual presidente tem menos de 20 mil votos de vantagem sobre o democrata no momento, uma diferença de 0,4 ponto percentual, segundo contagem do jornal The New York Times.
No início da madrugada, a diferença entre eles era de 0,6 ponto percentual, e 31 mil votos.
Quem vencer no estado leva 16 votos no Colégio Eleitoral. Isso significa que se Biden vencer no local, ele vai superar os 270 votos necessários para ser eleito presidente.
Além da Geórgia, ainda estão em aberto os votos do Colégio Eleitoral na Pensilvânia, na Carolina do Norte, em Nevada e no Alasca.

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