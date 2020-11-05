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Eleição nos EUA

Campanha de Trump aponta supostas irregularidades na contagem de votos na Geórgia

Trump pediu a paralisação da contagem de votos no Michigan e na Pensilvânia, além de ter solicitado a recontagem dos votos no Wisconsin

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 11:50
O presidente Donald Trump, acompanhado pela primeira-dama Melania Trump, chega para falar sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA.
O presidente Donald Trump, acompanhado pela primeira-dama Melania Trump, chega para falar sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA Crédito: Reuters/Folhapress
A campanha à reeleição do presidente dos Estados UnidosDonald Trump, pediu à Justiça que os funcionários eleitorais da Geórgia sigam a lei de armazenamento e contagem de ausentes na eleição presidencial. O objetivo da campanha do republicano é apontar supostas irregularidades na contagem de votos no Estado - um dos relevantes para a vitória no Colégio Eleitoral e que ainda não têm uma definição de resultado. Nesta quarta-feira (4), Trump pediu a paralisação da contagem de votos no Michigan e na Pensilvânia, além de ter solicitado a recontagem dos votos no Wisconsin. 

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