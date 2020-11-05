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Eleição nos EUA

Democracia às vezes é confusa, às vezes precisa de paciência, diz Biden

Enquanto Donald Trump aposta na narrativa de desacreditar a contagem dos votos, Biden usa tom mais ameno e já acredita na sua vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 19:57

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 19:57

Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware
Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress
Enquanto a contagem dos votos para a eleição presidencial dos Estados Unidos avança, o candidato democrata Joe Biden fez um rápido pronunciamento nesta quinta-feira (5).
"A democracia às vezes é confusa, precisa de alguma paciência, mas essa paciência é recompensada", afirmou.
"O voto é sagrado. É como as pessoas desta nação expressam sua vontade. E é a vontade dos eleitores, e de ninguém mais, que escolhe o presidente dos Estados Unidos. Então, cada voto precisa ser contado. E é isso que veremos a partir de agora", continuou.
Apenas seis estados ainda não têm um vencedor. Enquanto Donald Trump aposta na narrativa de desacreditar a contagem dos votos, Biden usa tom mais ameno e já acredita na sua vitória.
"Nós continuamos a nos sentir muito bem de como as coisas estão, não temos dúvida de que seremos declarados vencedores quando a contagem acabar", afirmou.
Ele também lembrou que a pandemia de coronavírus está em um dos momentos mais graves do país, que teve mais de 100 mil novos casos registrados na última quarta-feira (4).
Biden tem atualmente 253 votos do Colégio Eleitoral segundo as projeções da CNN e precisa de mais 17 votos para ser eleito. Uma vitória na Pensilvânia, por exemplo, é o suficiente -o estado disse que pode divulgar seus resultados ainda nesta quinta.

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