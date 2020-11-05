Democracia às vezes é confusa, às vezes precisa de paciência, diz Biden

Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress

"A democracia às vezes é confusa, precisa de alguma paciência, mas essa paciência é recompensada", afirmou.

"O voto é sagrado. É como as pessoas desta nação expressam sua vontade. E é a vontade dos eleitores, e de ninguém mais, que escolhe o presidente dos Estados Unidos. Então, cada voto precisa ser contado. E é isso que veremos a partir de agora", continuou.

Apenas seis estados ainda não têm um vencedor. Enquanto Donald Trump aposta na narrativa de desacreditar a contagem dos votos, Biden usa tom mais ameno e já acredita na sua vitória.

"Nós continuamos a nos sentir muito bem de como as coisas estão, não temos dúvida de que seremos declarados vencedores quando a contagem acabar", afirmou.

Ele também lembrou que a pandemia de coronavírus está em um dos momentos mais graves do país, que teve mais de 100 mil novos casos registrados na última quarta-feira (4).