Ação de Trump para suspender contagem no Michigan é rejeitada

O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress

A juíza Cynthia Stephens, do Michigan, também rejeitou nesta quinta (5) uma ação da campanha do republicano para suspender a contagem dos votos.

A campanha do atual presidente pedia a interrupção da contagem até que seus representantes tivessem um acesso "significativo" à apuração das cédulas.

A ação também citava o caso de um representante republicano que teria sido expulso de um local de apuração no estado. Cada local de contagem dos votos tem um limite de representantes dos partidos que podem ficar ali, para manter o distanciamento social. Quem não aceita ficar de máscara também precisa se retirar.

A ação foi rejeitada porque, de acordo com a juíza, a apuração já terminou, e as alegações eram "boatos".