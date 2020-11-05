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Eleições EUA

Maju Coutinho cita 'Evidências' para abordar iminente derrota de Trump

Em certo momento do noticiário desta quinta-feira (5), Coutinho relacionou a canção ao candidato e atual presidente dos Estados Unidos

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:44
A apresentadora Maju Coutinho
A apresentadora Maju Coutinho usou a canção para falar sobre a eleição para definir o novo presidente dos Estados Unidos Crédito: Globo/Fábio Rocha
A apresentadora do Jornal Hoje (Globo) Maju Coutinho citou um trecho da música "Evidências", conhecida pela interpretação da dupla Chitãozinho e Xororó, para falar sobre a eleição para definir o novo presidente dos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden.
Em certo momento do noticiário desta quinta-feira (5), Coutinho relacionou a canção ao candidato e atual presidente dos Estados Unidos.
"Enquanto isso o Trump vai negando as aparências, disfarçando as evidências", disse ela. O fato repercute nas redes sociais e rapidamente ficou na tarde desta quinta entre os assuntos mais comentados do Twitter.
Na internet, muita gente gostou da associação. "Maju, eu te amo", escreveu um. "Maju matando o Trump com gentileza", disse um outro. "Maju sendo muito perspicaz", celebrou uma outra seguidora.
A associação com a música foi feita com base na reação de Trump com a iminente perda da eleição para o candidato Biden. Diante do cenário cada vez mais favorável ao adversário, a campanha do republicano entrou com ação na Justiça para tentar suspender a contagem de votos em Michigan e na Pensilvânia e disse que pediria a recontagem de votos em Wisconsin, onde Biden venceu por menos de 1 ponto percentual.
Já o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, venceu em dois estados decisivos do Meio-Oeste americano nesta quarta (4) e chegou mais perto de uma vitória na acirrada disputa contra Donald Trump.
Depois de quase 24h de apuração, projeções da imprensa americana mostravam que Biden havia vencido nos determinantes Wisconsin e Michigan e chegado a 264 dos 270 votos que precisa no Colégio Eleitoral.
Assim, o democrata, que ficou a um estado de ser eleito o 46º presidente dos EUA, fez um discurso de união em que se disse confiante na vitória e viu Trump agir para levar a disputa para a Justiça.

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