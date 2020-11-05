Confira os filmes em cartaz no ES de 5 a 11 de novembro

PRÉ-ESTREIA
- O 3º ANDAR- TERROR NA RUA MALASAÑA
- 105 min, Terror
- Sinopse: Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamento dominado por uma força sobrenatural.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6 (dub): 20h (sexta, sábado e domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 21h15 (domingo, quinta, sexta e sábado).
ESTREIA
- JOVENS BRUXAS- NOVA IRMANDADE
- 95 min, Fantasia, Terror, Drama
- Sinopse: O filme acompanha um quaterto eclético de bruxas aprendizes e adolescentes que acabam recebendo muito mais do que conseguem lidar enquanto tentavam entender sobre seus novos poderes e seu vínculo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 16h40, 19h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8: 16h35 (todos os dias); 19h30 (dub)(todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 16h20, 21h (dub)(todos os dias); 18h40 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 16h, 18h10, 20h20 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7: 16h (dub) (todos os dias); 18h15 (dub)(somente domingo); 18h20 (dub) (exceto domingo); 20h30 (somente domingo); 20h40 (exceto domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 6 (dub): 16h45, 19h 21h10 (todos os dias).
- Cine Araújo, Multiplex Serra Shopping, sala 3 (dub): 16h45, 19h, 21h15 (todos os dias).
- BILL E TED - ENCARE A MÚSICA
- 92 min, Comédia, Aventura, Ficção científica, Musical
- Sinopse: "Bill & Ted- Encare a Música" acompanha Ted (Keanu Reeves) e Bill (Alex Winter), dois rapazes que atingiram a meia idade, fazendo com que suas preocupações voltem-se para suas famílias e outras responsabilidades da vida adulta. Depois de anos lidando com a frustração de ainda não terem escrito a melhor música de todos os tempos, eles recebem a visita de um homem do futuro e descobrem que apenas uma música criada por eles pode salvar o mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 15h10, 17h40, 20h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 15h10, 17h40 (dub); 20h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 16h, 18h10, 20h20 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 16h30, 18h30, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 3 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1: 15h20 (dub) (domingo), 16h10 (dub)(exceto domingo); 20h (domingo); 21h (exceto domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 5 (dub): 15h10, 17h15, 19h20, 21h25 (sábado e domingo); 17h15, 19h20, 21h25 (exceto sábado e domingo).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 2(dub): 18h45, 21h (todos os dias).
EM CARTAZ
- TENET
- 150 min, Ação, Ficção Científica
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 15h, 18h30 (todos os dias). Sala 6: 15h40, 19h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2: 15h40, 19h15 (todos os dias). Sala 4: 15h, 18h30 (dbox) (exceto sábado e domingo); 18h30 (sábado e domingo).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 17h (dub); 20h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 14h30, 17h15, 20h (todos os dias)
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 3 (dub): 17h15, 20h (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 15h50 (sábado e domingo), 19h (todos os dias). Sala 3: 14h50, 17h50, 21:00 (sábado); 17h10, 20h20 (exceto sábado e domingo); 20h10, 17h (domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 16h, 19h (todos os dias). Sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 5 (dub): 16h30, 20h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz (dub): 17h, 20h (todos os dias).
- BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
- 91 min, Documentário, Musical
- Sinopse: "Break the Silence: The Movi" é um documentário sobre os bastidores da turnê Love yourself: Speak Yourself da boyband sul coreana BTS. Sendo um dos grupos mais conhecidos do gênero k-pop mundialmente, a produção acompanha os melhores momentos ddas viagens entre grandes países ao redor do mundo por 351 dias como Los Angeles, Tóquio e Brasil.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 15h20, 20h15 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 15h20, 20h20 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4: 16h20, 18h30 (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 94 min, Comédia, Animação, Família
- Sinopse: Uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 17h50 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 17h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 16h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 17h40 (domingo); 18h40 (exceto domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 2 (dub): 16h15 (sábado e domingo).
- COMO CAES E GATOS 3 - PELUDOS UNIDOS
- 84 min, Ação, Comédia, Família
- Sinopse: Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos está de volta. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 16h (sábado e domingo).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz (dub): 17h, 19h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h10 (todos os dias).
- OS NOVOS MUTANTES
- 93 min, Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 17h10 (dub),, 20h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 19h50 (dub), 17h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 18h45, 21h (dub).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 16h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Cinesercla Pátio Mix Linhares, sala 1 (dub) 16h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4: 20h40 (domingo); 20h50 (exceto domingo).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 4: 16h30, 18h45, 20h50 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 4 (dub): 16h, 18h15, 20h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h (todos os dias); 17h (sábado e domingo).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min, Terror
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson) realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando-o à morte, por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o Padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 19h10 (domingo, quinta, sexta e sábado).
- O CHÃO SOB MEUS PÉS
- 108 min, Drama
- Sinopse: "O Chão Sob Meus Pés" acompanha Lola (Valerie Pachner). Aos 30 anos de idade, ela controla sua vida pessoal com a mesma eficiência implacável que usa para otimizar os lucros em seu trabalho como consultora de negócios de alta potência. Ninguém sabe sobre a história de doença mental de sua irmã mais velha, Conny (Pia Hierzegger), ou de sua família. Mas quando um evento trágico força Conny de volta à sua vida, o domínio de Lola pela realidade parece desaparecer.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h45 (exceto quinta-feira).
- A JORNADA
- 106 min, Drama, Ação
- Sinopse: Em "A Jornada", uma astronauta francesa em treinamento é convocada para uma missão oficial. Ela precisa deixar sua filha de sete anos com o pai e seguir viagem para o espaço junto com outros dois homens, um americano e outro russo. Desde o anúncio de sua convocação até depois da partida, ela passa a lidar diariamente com as dificuldades de ser mulher em um mundo dominado por homens incapazes de compreender os sentimentos ligados à maternidade e ao íntimo feminino.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h30 (exceto quinta-feira).
- MEU NOME É SARA
- 111 min, Drama, Histórico
- Sinopse: Em "Meu Nome é Sara", Sara Guralnick (Zuzanna Surowy) é uma judia polonesa de 13 anos de idade, que teve sua família assassinada por nazistas em setembro de 1942. Após fugir para o interior da Ucrânia, Sara usa a identidade de sua melhor amiga para se refugiar em uma vila, onde é acolhida por um casal de fazendeiros. Mas a situação complica quando ela descobre segredos sobre o casamento dos anfitriãos, enquanto tenta esconder a verdade sobre sua origem.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 16h15 (exceto quinta-feira).
- A PROFESSORA DE PIANO
- 130 min, Drama, Suspense
- Sinopse: Erika Kohut (Isabelle Huppert) trabalha como professora de piano no Conservatório de Viena. Ela não bebe nem fuma, vivendo na casa de sua mãe (Annie Girardot) aos 40 anos. Quando não está dando aulas Erika costuma frequentar cinemas pornôs e peep-shows, em busca de excitação. Logo ela inicia um relacionamento com Walter Klemmer (Benoît Magimel), um de seus alunos, com quem realiza vários jogos perversos.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h40 (exceto quinta-feira).
- CASAMENTO SILENCIOSO
- 87 min, Comédia, Drama
- Sinopse: Na Romênia de 1953, Mara e Iancu preparam-se para se casar e todos os habitantes da vila estão ansiosos para a festa dos noivos. Porém, para o espanto de todos, o prefeito da cidade anuncia uma semana de luto pela morte de Stálin. Durante essa semana, nenhuma festa ou comemoração são permitidas. Apesar da proibição, os noivos e seus convidados irão mostrar criatividade para continuar a festa.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h50 (exceto quinta-feira).
- COMER BEBER VIVER
- 124 min, Romance, Comédia dramática
- Sinopse: A história de uma tradicional família chinesa composta pelo chef de cozinha Chu (Sihung Lung) e suas três filhas, Jia-Jen (Kuei-Mei Yang), Jia-Chien (Chien-Lien Wu) e Jia-Ning (Yu-Wen Wang). A vida do grupo gira em torno do habitual jantar de domingo e suas relações amorosas.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h30 (exceto quinta-feira).